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Сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поддержит россиян в трудный период

Сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поддержит россиян в трудный период

2 марта 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Ухудшение материального положения ощущают 40% россиян, говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ. 62% граждан заявили, что им доступны не все товары, а 72% ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшие один-два месяца.

Треть россиян чувствуют, что им не хватает аксессуаров или комплектующих для мобильных устройств или машин, еще почти столько же ощущают нехватку бытовой техники, а каждый пятый опрошенный — обуви и одежды.

Большинство респондентов (68%) считают правильным утверждение, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать потребителей после ухода иностранных компаний. Среди тех, кто использует маркетплейсы для доставки товаров из-за границы, показатель составил 77%.

По мнению 38% опрошенных, снижение порога с 1000 до 200 евро ухудшит положение покупателей.

Почти половина пользователей маркетплейсов рассказали, что заказывают на них товары из-за рубежа. При этом 14% россиян приобретали из-за границы товары стоимостью более 20 тысяч рублей (около 200 евро). Чаще всего это бытовая техника и электроника. Следом по популярности идут аксессуары и комплектующие для гаджетов для авто.

По результатам опроса выяснилось, что 31% жителей России заметили уменьшение доступности обычных товаров за последние два года. Для того чтобы справиться с этой проблемой, 32% респондентов предпочитают приобретать товары, которые есть в наличии прямо сейчас, в то время как 29% предпочитают пользоваться сервисами и маркетплейсами с доставкой товаров из-за границы. Еще 25% ищут аналогичные товары в других регионах России.

С уменьшением порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро 32% россиян, совершавших дорогостоящие покупки, собираются сократить свои расходы, а 26% вовсе откажутся от приобретений. Большинство экспертов высказывают мнение, что в настоящее время снижение порога беспошлинного ввоза товаров неуместно.

Предприниматели также подчеркивают, что уменьшение порога беспошлинного ввоза до 200 евро приведет к уменьшению объема заказов со стороны россиян, что в конечном итоге приведет к урезанию штата сотрудников и, как следствие, к уменьшению налоговых поступлений в бюджет.

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