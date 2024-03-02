Сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поддержит россиян в трудный период

По результатам опроса выяснилось, что 31% жителей России заметили уменьшение доступности обычных товаров за последние два года. Для того чтобы справиться с этой проблемой, 32% респондентов предпочитают приобретать товары, которые есть в наличии прямо сейчас, в то время как 29% предпочитают пользоваться сервисами и маркетплейсами с доставкой товаров из-за границы. Еще 25% ищут аналогичные товары в других регионах России.