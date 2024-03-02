Отправил фото товара. Омич остался без денег и колонки при покупке на маркетплейсе

Омич получил трек-номер заявки и бланк для заполнения реквизитов банковской карты на электронную почту. Мошенник, чтобы доказать свои слова, даже отправил фото колонки. После списания денег продавец стал настаивать, что платеж не прошел. Но звонок в транспортную компанию показал, что заказа с таким номером вовсе и не существует.