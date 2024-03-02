Отправил фото товара. Омич остался без денег и колонки при покупке на маркетплейсе

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
26-летний житель Омска решил купить музыкальную колонку. Найдя объявление на интернет-сайте, он связался с продавцом якобы из Московской области и договорился о доставке товара транспортной компанией.
Омич получил трек-номер заявки и бланк для заполнения реквизитов банковской карты на электронную почту. Мошенник, чтобы доказать свои слова, даже отправил фото колонки. После списания денег продавец стал настаивать, что платеж не прошел. Но звонок в транспортную компанию показал, что заказа с таким номером вовсе и не существует.
В пресс-службе омской полиции сообщили, что после обращения пострадавшего заведено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить все детали произошедшего.