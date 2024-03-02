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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

иллюстрация

Отправил фото товара. Омич остался без денег и колонки при покупке на маркетплейсе

2 марта 2024, 12:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омич хотел купить музыкальную колонку на маркетплейсе и потерял все сбережения

Молодой человек перевел мошеннику 71 тысячу рублей.

26-летний житель Омска решил купить музыкальную колонку. Найдя объявление на интернет-сайте, он связался с продавцом якобы из Московской области и договорился о доставке товара транспортной компанией.

Видео: Пресс-служба омской полиции

Омич получил трек-номер заявки и бланк для заполнения реквизитов банковской карты на электронную почту. Мошенник, чтобы доказать свои слова, даже отправил фото колонки. После списания денег продавец стал настаивать, что платеж не прошел. Но звонок в транспортную компанию показал, что заказа с таким номером вовсе и не существует.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что после обращения пострадавшего заведено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить все детали произошедшего.

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