В Омской области появится крупнейший индустриальный парк «Флагман»

На территории индустриального парка планируется разместить комплекс пиролиза ЭП-600, окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных. Благодаря созданию парка будут обеспечены благоприятные условия для размещения малых и средних предприятий, а также развития малотоннажной химии.