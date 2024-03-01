В Омской области появится крупнейший индустриальный парк «Флагман»

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сегодня, 1 марта, было подписано соглашение о взаимодействии между региональным минпромом и управляющей компанией «Флагман», которая реализует в Омской области проект индустриального парка. В церемонии принимали участие губернатор Виталий Хоценко и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
Индустриальный парк «Флагман» обеспечит необходимой промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера Омской области. Он расположится на территории Северо-западного промышленного узла Омска вблизи завода «Омский каучук», который станет якорным резидентом площадки.
«Буквально вчера президент России во время своего обращения к Федеральному собранию сказал о том, что нужно создать не менее 100 индустриальных парков и технопарков в стране до 2030 года. Для себя мы уже поставили задачу по запуску в Омской области не менее 10 парков к этому сроку. А сегодня мы подписываем соглашение о создании первой такой площадки в нефтехимической отрасли, являющейся одной из ключевых в экономике нашего региона», — отметил глава региона.
Первая очередь парка займет более 360 гектаров. В результате выхода производств резидентов площадки на проектную мощность будет создано более тысячи новых рабочих мест и обеспечено свыше 25 млрд рублей ежегодных налоговых поступлений.
«Новый индустриальный парк — это уникальный и необходимый для Омской области проект. Это более тысячи рабочих мест, это развитие отрасли, это привлечение инвестиций и развитие региона в целом. Конечно, регион заинтересован в этом проекте и готов всецело поддерживать. Подписание соглашения о сотрудничестве станет первым шагом совместной работы по развитию этой крупнейшей в Омской области площадки», — заявил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.
На территории индустриального парка планируется разместить комплекс пиролиза ЭП-600, окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных. Благодаря созданию парка будут обеспечены благоприятные условия для размещения малых и средних предприятий, а также развития малотоннажной химии.
«Площадка индустриального парка „Флагман“ дает уникальные возможности по развитию химических производств. Они будут организованы по кластерному принципу, что позволит разместить здесь компании-производители мало- и среднетоннажной химии. Дополнительным стимулом для этого станет возможность кооперации резидентов с производствами ГК „Титан“ и использование ими сырьевой базы холдинга», — добавил генеральный директор УК «Флагман», заместитель генерального директора по снабжению сырьем ГК «Титан» Олег Грабарь.
В дальнейшем индустриальный парк «Флагман» будет включен в реестр Минпромторга России, что позволит использовать различные меры государственной поддержки, в том числе льготы по налогообложению и использованию инфраструктуры парка для будущих резидентов.