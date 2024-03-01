Уже традиция. Вечером пятницы омские дороги сковали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах. Пробки наблюдаются как на центральных улицах, так и в отдаленных районах города. Сегодня такой загруженности магистралей есть сразу несколько объяснений: первое — сильный снегопад, второе — первый матч «Авангарда» в плей-офф, свою роль сыграли и ДТП.
Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре города. Так, по данным сервиса «Яндекс Карты», 9-балльные пробки образовались на улицах Ленина, Шебалдина, Маршала Жукова и Фрунзе. На Интернациональной затор случился из-за дорожного происшествия.
Авария стала причиной пробок и на улице Богдана Хмельницкого, в районе перекрестка у ТЦ «Парк». Из-за ДТП также осложнено движение на 9-й Линии, улице Завертяева и проспекте Мира. На левобережье Омска самыми проблемными участками оказались улицы Волгоградская, Лукашевича, 70 лет Октября и бульвар Архитекторов.