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Вечером пятницы на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

Уже традиция. Вечером пятницы омские дороги сковали 9-балльные пробки

1 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI

Вечером пятницы на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

Сегодня причин для километровых заторов сразу несколько — это и сильный снегопад, и первая игра «Авангарда» в плей-офф, и несколько аварий на загруженных магистралях.

Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах. Пробки наблюдаются как на центральных улицах, так и в отдаленных районах города. Сегодня такой загруженности магистралей есть сразу несколько объяснений: первое — сильный снегопад, второе — первый матч «Авангарда» в плей-офф, свою роль сыграли и ДТП.

Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре города. Так, по данным сервиса «Яндекс Карты», 9-балльные пробки образовались на улицах Ленина, Шебалдина, Маршала Жукова и Фрунзе. На Интернациональной затор случился из-за дорожного происшествия.

Авария стала причиной пробок и на улице Богдана Хмельницкого, в районе перекрестка у ТЦ «Парк». Из-за ДТП также осложнено движение на 9-й Линии, улице Завертяева и проспекте Мира. На левобережье Омска самыми проблемными участками оказались улицы Волгоградская, Лукашевича, 70 лет Октября и бульвар Архитекторов.

Фото: Яндекс Карты
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#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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