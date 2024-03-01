Уже традиция. Вечером пятницы омские дороги сковали 9-балльные пробки

Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах. Пробки наблюдаются как на центральных улицах, так и в отдаленных районах города. Сегодня такой загруженности магистралей есть сразу несколько объяснений: первое — сильный снегопад, второе — первый матч «Авангарда» в плей-офф, свою роль сыграли и ДТП.