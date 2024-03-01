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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:23

иллюстрация

Урожайный месяц. Омичи в преддверии 2024 года в среднем зарабатывали до 75 тысяч

1 марта 2024, 10:19
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи в преддверии 2024 года в среднем зарабатывали до 75 тысяч

Названы сферы, в которых работники получали больше всего.

В Омскстате сделали анализ средней зарплаты омичей. По данным аналитиков, в декабре перед 2024 годом она равнялась 75,4 тыс рублям. Говорят, что рост составил +11,3 тыс рублей в сравнении с 2022 годом.

Как правило, учитываются премии и 13-й зарплата. Статистики рассказали, что в целом за 2023 год жители Омской области в среднем зарабатывали 54,5 тыс рублей. В 2022 году тем временем зарплата была в течение 12 месяцев на уровне 46,9 тыс рублей. Таким образом, за год омские специалисты стали получать на 7,5 тыс рублей больше.

По итогам прошлого года, больше всего зарабатывали работники отрасли финансов и страхования, информации и связи. В эту же категорию можно отнести специалистов обрабатывающего производства. У них зарплата варьировалась от 68 до 79,5 тыс рублей.

Представители сферы образования, сельского и лесного хозяйства, а также омичи, у которых работа связана с недвижимостью зарабатывали меньше всего. С января по декабрь 2023 года они в среднем получали от 35,7 до 41 тыс рублей.

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#Общество#Экономика#Работа#Омск#Омская область#Омскстат#Зарплата#Новости#Средняя зарплата#Алина Ясинская
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