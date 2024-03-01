Урожайный месяц. Омичи в преддверии 2024 года в среднем зарабатывали до 75 тысяч

Как правило, учитываются премии и 13-й зарплата. Статистики рассказали, что в целом за 2023 год жители Омской области в среднем зарабатывали 54,5 тыс рублей. В 2022 году тем временем зарплата была в течение 12 месяцев на уровне 46,9 тыс рублей. Таким образом, за год омские специалисты стали получать на 7,5 тыс рублей больше.