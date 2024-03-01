Ученые выявили эффективное очищение воды от микропластика при кипячении

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
В ходе исследования ученые кипятили воду и выяснили, что при температуре 100 градусов Цельсия содержание микропластика в воде сокращается на 84%. Оказалось, что наилучшая очистка достигается в случае использования жесткой воды. При этом самые мелкие частицы пластика более эффективно связываются и выпадают в осадок, пишет pravda.ru.
Исследование было опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters.
Необходимо отметить, что для многих людей все еще актуальным остается кипячение питьевой воды в целях обеззараживания.