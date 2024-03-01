Ученые выявили эффективное очищение воды от микропластика при кипячении

В ходе исследования ученые кипятили воду и выяснили, что при температуре 100 градусов Цельсия содержание микропластика в воде сокращается на 84%. Оказалось, что наилучшая очистка достигается в случае использования жесткой воды. При этом самые мелкие частицы пластика более эффективно связываются и выпадают в осадок, пишет pravda.ru.