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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:47

Ученые выявили эффективное очищение воды от микропластика при кипячении

1 марта 2024, 05:44
Ученые Чжань Цзюнь Ли и Эдди Цзэн совместно с командой провели эксперимент, в котором они изучали качество воды с разной степенью загрязнения и жесткости, а также ее взаимодействие с разными видами пластика.

В ходе исследования ученые кипятили воду и выяснили, что при температуре 100 градусов Цельсия содержание микропластика в воде сокращается на 84%. Оказалось, что наилучшая очистка достигается в случае использования жесткой воды. При этом самые мелкие частицы пластика более эффективно связываются и выпадают в осадок, пишет pravda.ru.

Исследование было опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters.

Необходимо отметить, что для многих людей все еще актуальным остается кипячение питьевой воды в целях обеззараживания.

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