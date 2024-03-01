Стали известны итоги деятельности Сбера за последние 15 лет

За минувшие 15 лет банк также внедрил цифровую ипотеку, кредитный скоринг, биометрию и прочее. Как сообщает aif.ru, все это позволило Сберу добиться ведущей позиции в банковской сфере. Греф подчеркнул, что Сбер смог нарастить свою долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%. На рынке эквайринга доля Сбербанка выросла с 23% в 2007 году до более чем 50% в 2023 году. Теперь Сбер замыкает топ-3 самых крупных эквайреров в мире. Что касается ипотечного кредитования, то в данном направлении Сбер за 15 лет смог нарастить долю с 45% до 55,9%.