Стали известны итоги деятельности Сбера за последние 15 лет

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Ранее кредитно-финансовая организация подвела итоги своей деятельности за прошлый год: Сберу удалось достичь рекордной чистой прибыли в размере свыше 1,5 триллиона рублей, что делает его лидером не только в финансовом секторе, но и в отечественной экономике в целом. Рентабельность капитала компании составила 25,3%.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, банк постоянно внедряет инновации в свою работу, например первым запустил нейросетевую модель GigaChat. Данный сервис может поддерживать диалог с пользователями, создавать изображения и даже писать программный код. GigaChat уже насчитывает свыше 2,6 миллиона пользователей.
За минувшие 15 лет банк также внедрил цифровую ипотеку, кредитный скоринг, биометрию и прочее. Как сообщает aif.ru, все это позволило Сберу добиться ведущей позиции в банковской сфере. Греф подчеркнул, что Сбер смог нарастить свою долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%. На рынке эквайринга доля Сбербанка выросла с 23% в 2007 году до более чем 50% в 2023 году. Теперь Сбер замыкает топ-3 самых крупных эквайреров в мире. Что касается ипотечного кредитования, то в данном направлении Сбер за 15 лет смог нарастить долю с 45% до 55,9%.
Ведущий аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян сказала, что развитие Сбера за последние 10 — 15 лет впечатляет. На сегодняшний день он, по сути, все менее походит на обычный банк, а скорее — на транснациональную корпорацию, которая постоянно на шаг опережает конкурентов. В базе Сбера уже числятся более 100 миллионов клиентов, и к каждому из них банк способен найти персональный подход.
Согласно комментарию депутата Государственной думы Александра Якубовского, компания стабильно растет и развивается.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что Сбербанк демонстрирует внушительный рост по основным направлениям, благодаря чему успешно нарастил процентные и комиссионные доходы. Помимо этого, Сбер активно работает над сокращением операционных расходов путем автоматизации бизнес-процессов и внедрения искусственного интеллекта.
За последние десятилетия Сбер смог добиться беспрецедентной трансформации. В банке запустили передовые технологические решения: нейросети, ИИ, машинное обучение. По мнению экономиста Андрея Бархоты, такие новшества демонстрируют качественный прорыв и кардинальный прогресс в отношении клиентской и сервисной модели.