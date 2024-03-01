Сотни мест под угрозой, но бригады наготове. Как Омск собираются спасать от паводка

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Эта зима стала одной из самых богатых на осадки за последние несколько лет. Как уже рассказывали ранее в Обь-Иртышском УГМС, с 19 ноября за три месяца количество осадков составило 103 мм (а это 145% от нормы и на 20% больше, чем в прошлом году). К тому же в этом году оказался намного больше запас воды в снеге, так как зимой было много оттепелей и даже шел дождь.
Так как снеготаяние в этом году ожидается особенно активным, в мэрии Омска активно готовятся к паводку: план по предотвращению и устранению возможных ЧП есть. Ведь снизить объем талого снега в городе можно, лишь планомерно убирая его и складируя в специальных местах.
Ежегодно в администрации подписывают специальное постановление, которое определяет меры по защите сооружений и имущества на территории Омска от грядущего паводка и ледохода. В этом документе, кстати, определили состав специальной противопаводковой комиссии и лиц, ответственных за те или иные мероприятия.
Дорожные службы Омска в настоящий момент продолжают проводить противопаводковые мероприятия, а именно вывозить снег с мест потенциальных подтоплений, рабочим также нужно промыть ливневую канализацию и дождеприемные колодцы (это 35 тысяч погонных метров общегородской среды) и откачать талые воды.
В пресс-службе администрации Омска Городу55 сообщили, что с начала зимы было вывезено более 855 тысяч кубометров снежных масс. Для сравнения в прошлом году к этому моменту вывезли 550 тысяч кубометров.
По планам с мест вероятного подтопления, а таковых на территории Омска насчитывается 293, должны вывезти 38,6 тысяч кубометров снега. Сделать это необходимо до конца марта, но службы, конечно, стараются вывезти весь снег как можно раньше, учитывая долгосрочные прогнозы погоды. В настоящий момент вывоз снега прошел уже на 60% территорий. Отметим, что в лидерах по числу мест подтоплений Октябрьский (82), Ленинский (73) и Центральный (70) округа.
«Традиционно подтопление грозит домам и постройкам, расположенный в низинах. Наиболее остро этот вопрос стоит для жителей частного сектора, но в зоны подтопления также попадают некоторые части дорог общего пользования, хозяйственные постройки и некоторые многоквартирные дома. Список адресов составлен, из года в год он практически не меняется», — прокомментировали в пресс-службе омской мэрии.
Для борьбы с предстоящим паводком в Омске есть все необходимое. Инвентарь и специальная водооткачивающая и погрузочная техника — подготовлены на базах дорожно-эксплуатационных участков, запасы мешков с песком и щебнем (около 3,5 тысяч) также созданы. На откачку и борьбу с затоплением готовы запустить 142 единицы специальной техники (недавно ее проверили и убедились в полностью исправном состоянии). В весеннее время собираются задействовать 37 специально сформированных бригад общей численностью 107 человек.
Однако убирать и вывозить снег в Омске должны не только городские дорожные и коммунальные службы. Зоны ответственности по зимнему содержанию территорий за всеми хозяйствующими субъектами Омска определены правилами благоустройства. Возле офисов, магазинов и предприятий этим должны заниматься их владельцы, территория многоквартирных домов — в зоне ответственности управляющих организаций. Жители частного сектора обязаны вывозить снег со своей придомовой территории и очищать канавы сами, если не хотят, чтобы их двор подтопило.
«Одной из причин подтопления территорий индивидуальных жилых домов является невыполнение собственниками частных домовладений правил подготовки придомовых территорий к паводковому периоду: не очищаются от снега канавы и водоперепускные трубы для стока талых вод», — объяснили в городской администрации.
Для сторонних организаций плата для завоза снега на полигон установлена в размере 90 рублей за кубометр. Социальным организациям и собственникам частных домов повезло больше — для них предусмотрены бесплатные талоны на размещение снега на снежных полигонах. Выдают их в окружных администрациях. На Омск таких талонов предусмотрено на 41 тысячу кубометров.
В борьбе с паводком не все зависит от дорожников, не менее важную роль играют управляющие компании, собственники домов и владельцы коммерческих помещений. Но, к сожалению, далеко не все хозяйствующие субъекты соблюдают установленные правила. Находятся те, кто не спешит убирать и вывозить снег, что естественно приводит к огромным лужам, через которые омичи не всегда могут спокойно перебраться.
Многие владельцы коммерческих организаций даже если и убирают снег с крыш и своей территории, могут не вывозить его на полигоны. Результат, как мы уже писали выше, подтопленная территория.
Проверкой своевременного вывоза снежных масс с прилегающих территорий хозсубъектов и мест вероятного подтопления занимается департамент контроля омской мэрии. За нарушение содержания закрепленной за предпринимателем, УК, ТСЖ, территорий и длительное хранение снега выдаются предписания. Если требования по ним не исполняются, составляет протокол об административном нарушении по статье 19.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 20 тысяч рублей.
Определенный план действий в администрации подготовлен и при неблагоприятном исходе и затоплении городской территории. Например, для расселения населения, пострадавшего от паводковых вод, должны быть предусмотрены нежилые помещения.
«В случае ЧС департамент транспорта на весь период пропуска паводковых вод и ледохода должен обеспечить резерв подвижного состава для эвакуации населения из зон возможного затопления», — гласит один из пунктов постановления мэрии.
Добавим, что у омичей есть возможность сообщить в мэрию о подтоплении определенного участка дороги, после чего на место для его устранения направят бригады дородных рабочих. Для этого достаточно обратиться в диспетчерскую службу УДХБ по телефону 31-74-82 или в дорожно-эксплуатационные участки округов (Ленинский: 90-48-33, Октябрьский: 90-48-48, Центральный: 90-48-08, Советский: 23-65-38, Кировский: 90-48-03).
В случае, если затопленным оказался двор, звонить необходимо в управляющую компанию, которая обслуживает дом.