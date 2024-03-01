Сотни мест под угрозой, но бригады наготове. Как Омск собираются спасать от паводка

Эта зима стала одной из самых богатых на осадки за последние несколько лет. Как уже рассказывали ранее в Обь-Иртышском УГМС, с 19 ноября за три месяца количество осадков составило 103 мм (а это 145% от нормы и на 20% больше, чем в прошлом году). К тому же в этом году оказался намного больше запас воды в снеге, так как зимой было много оттепелей и даже шел дождь.