Снег и порывы ветра. В Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах

В региональной Госавтоинспекции жителей Омской области призвали быть особенно внимательными на дорогах. Это касается как водителей, так и пешеходов. Сегодня, в первый день весны, во многих районах области ухудшились погодные условия, что создает опасность для всех участников дорожного движения.