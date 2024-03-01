Снег и порывы ветра. В Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В региональной Госавтоинспекции жителей Омской области призвали быть особенно внимательными на дорогах. Это касается как водителей, так и пешеходов. Сегодня, в первый день весны, во многих районах области ухудшились погодные условия, что создает опасность для всех участников дорожного движения.
Сейчас в областной столице идет сильный снегопад, ситуацию усугубляют резкие порывы ветра. Госавтоинспекторы призвали автолюбителей быть осторожнее в таких условиях, не делать необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
В ГИБДД дали советы и пешеходам: перед тем, как переходить дорогу, нужно обязательно убедиться, что вас точно пропускают, так как во время снегопада пешеходы менее заметны.
Ранее Город55 писал, какая погода ждет жителей Омской области в первые дни весны.