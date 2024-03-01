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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Из-за обилия снега в Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах

Снег и порывы ветра. В Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах

1 марта 2024, 12:24
Фото: 1MI

Из-за обилия снега в Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах

Сегодня в Омской области ухудшились погодные условия, это может повлиять на движение автомобилей и усилить опасность на дорогах.

В региональной Госавтоинспекции жителей Омской области призвали быть особенно внимательными на дорогах. Это касается как водителей, так и пешеходов. Сегодня, в первый день весны, во многих районах области ухудшились погодные условия, что создает опасность для всех участников дорожного движения.

Сейчас в областной столице идет сильный снегопад, ситуацию усугубляют резкие порывы ветра. Госавтоинспекторы призвали автолюбителей быть осторожнее в таких условиях, не делать необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

В ГИБДД дали советы и пешеходам: перед тем, как переходить дорогу, нужно обязательно убедиться, что вас точно пропускают, так как во время снегопада пешеходы менее заметны.

Ранее Город55 писал, какая погода ждет жителей Омской области в первые дни весны.

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