Покусали. Бастрыкин хочет уголовного дела после нападения псов на беременную омичку

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту очередного нападения бродячих собак на людей. Инцидент случился в понедельник, 26 февраля.
По данным прокуратуры, псы набросились на беременную девушку в районе улицы 5-я Северная. Они покусали не только ее, но и ребенка, что зарегистрировали правоохранительные органы месяц назад. Первокласснице собаки прокусили одежду.
Омские следователи по этому поводу организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову (главе регионального следкома) представить доклад после проведения расследования.