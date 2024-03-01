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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

иллюстрация

Покусали. Бастрыкин хочет уголовного дела после нападения псов на беременную омичку

1 марта 2024, 06:22
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собак на беременную омичку

Агрессивные стаи также обратили внимание на первоклассницу месяц назад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту очередного нападения бродячих собак на людей. Инцидент случился в понедельник, 26 февраля.

По данным прокуратуры, псы набросились на беременную девушку в районе улицы 5-я Северная. Они покусали не только ее, но и ребенка, что зарегистрировали правоохранительные органы месяц назад. Первокласснице собаки прокусили одежду.

Омские следователи по этому поводу организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову (главе регионального следкома) представить доклад после проведения расследования.

Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
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#Происшествия#Омская область#Бродячие собаки#Уголовное дело#Нападение#Новости#Александр Бастрыкин#Беременная#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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