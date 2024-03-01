Почти не моются. Омичка пожаловалась гигиену в реабилитационном центре в Чернолучье

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Жалоба на гигиену в реабилитационном центре появилась в телеграм-канале Оксаны Фадиной, где экс-мэр общается с жителями региона.
Там омичка Ольга рассказала, что ее сын находится в реабилитационном центре в Чернолучье. По словам женщины, гигиена в учреждении оставляет желать лучшего: дети моются один раз в три дня.
На жалобу горожанки отреагировало министерство труда Омской области. В ведомстве пояснили, что душевые кабины в центре находятся в свободном доступе и могут использоваться в любое время. При возникновении проблем же посоветовали обращаться напрямую к медперсоналу.
«В реабилитационном центре находятся 60 детей, для которых предусмотрены 14 душевых кабин для одновременного приема водных процедур. Однако при желании любого из детей эти кабины доступны в любое время», — рассказали в минтруде.