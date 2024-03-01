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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

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Почти не моются. Омичка пожаловалась гигиену в реабилитационном центре в Чернолучье

1 марта 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
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Омичка пожаловалась на гигиену в реабилитационном центре в Чернолучье

В учреждении находится сын женщины, по ее словам, дети там моются раз в несколько дней.

Жалоба на гигиену в реабилитационном центре появилась в телеграм-канале Оксаны Фадиной, где экс-мэр общается с жителями региона.

Там омичка Ольга рассказала, что ее сын находится в реабилитационном центре в Чернолучье. По словам женщины, гигиена в учреждении оставляет желать лучшего: дети моются один раз в три дня.

На жалобу горожанки отреагировало министерство труда Омской области. В ведомстве пояснили, что душевые кабины в центре находятся в свободном доступе и могут использоваться в любое время. При возникновении проблем же посоветовали обращаться напрямую к медперсоналу.

«В реабилитационном центре находятся 60 детей, для которых предусмотрены 14 душевых кабин для одновременного приема водных процедур. Однако при желании любого из детей эти кабины доступны в любое время», — рассказали в минтруде.
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#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Реабилитационный центр#Жалоба#Реабилитация#Анастасия Баянова#Чернолучье#Гигиена
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