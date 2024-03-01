Песков: Сегодня в 18.00 по Москве стартует кадровая программа «Время героев»

Принять участие в программе могут все желающие участники СВО. Чтобы присоединиться к программе, нужно подать соответствующую заявку. Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, также могут направить заявки на участие в программе. Это можно сделать через центры дистанционной оценки. На следующем этапе заявителям предстоит заполнить анкету и пройти тестирование. При необходимости они должны будут пройти собеседование или представить выполненное задание в виде эссе.