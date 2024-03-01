Песков: Сегодня в 18.00 по Москве стартует кадровая программа «Время героев»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Представитель Кремля уточнил, что официальный сайт кадровой программы называется времягероев.рф, передает tass.ru.
Программа будет реализована на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС. Проект направлен на развитие участников и ветеранов специальной военной операции.
Основная цель программы заключается в подготовке квалифицированных руководителей для государственных компаний и органов власти из числа военных, выполнявших служебный долг в зоне СВО или находящихся там в настоящее время.
Принять участие в программе могут все желающие участники СВО. Чтобы присоединиться к программе, нужно подать соответствующую заявку. Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, также могут направить заявки на участие в программе. Это можно сделать через центры дистанционной оценки. На следующем этапе заявителям предстоит заполнить анкету и пройти тестирование. При необходимости они должны будут пройти собеседование или представить выполненное задание в виде эссе.
По завершении программы будет сформирована команда квалифицированных управленцев, способных претендовать на высокие управленческие должности, заключил Песков.