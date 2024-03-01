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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

иллюстрация

Он планирует. В Омск перед выборами президента приедет высокопоставленный чиновник

1 марта 2024, 11:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омск в преддверии выборов президента приедет высокопоставленный чиновник

Министр собирается посетить вузы региона, но пока что не говорилось о покупке билетов.

Стало известно, что Омск посетит федеральный гость. Он прибудет с рабочим визитом в марте. Речь идет о министре науки и высшего образования России Валерии Фалькове.

Как пишет РИА «Омск-информ» со ссылкой на депутата Госдумы Олега Смолина, точной даты пока нет, поскольку еще не куплены билеты. Глава российского ведомства хотел приехать несколько раз, но все не складывалось.

Заместитель председателя комитета по образованию и науки Смолин говорит, что Фалькова стоит ждать до выборов президента РФ. А они, напомним, будут проходить в течение двух дней, с 15 по 17 марта.

Глава Министерства РФ планирует побывать в ведущих вузах Омской области. Но, вероятно, в его планах будет посещение только одного учебного заведения.

Ждите гостя. Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область
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#Политика#Город#Омская область#Выборы президента#Новости#Министр#Алина Ясинская#Министр образования#Валерий Фальков
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