Он планирует. В Омск перед выборами президента приедет высокопоставленный чиновник

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Стало известно, что Омск посетит федеральный гость. Он прибудет с рабочим визитом в марте. Речь идет о министре науки и высшего образования России Валерии Фалькове.
Как пишет РИА «Омск-информ» со ссылкой на депутата Госдумы Олега Смолина, точной даты пока нет, поскольку еще не куплены билеты. Глава российского ведомства хотел приехать несколько раз, но все не складывалось.
Заместитель председателя комитета по образованию и науки Смолин говорит, что Фалькова стоит ждать до выборов президента РФ. А они, напомним, будут проходить в течение двух дней, с 15 по 17 марта.
Глава Министерства РФ планирует побывать в ведущих вузах Омской области. Но, вероятно, в его планах будет посещение только одного учебного заведения.