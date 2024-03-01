Омским школьникам могут разрешить пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

На ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из выбранных ими предметов, чтобы улучшить свой результат. Пересдачи должны проходить до того момента, как они могут подать заявление на поступление в вузы.