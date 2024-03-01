Омским школьникам могут разрешить пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из выбранных ими предметов, чтобы улучшить свой результат. Пересдачи должны проходить до того момента, как они могут подать заявление на поступление в вузы.
В пресс-службе омского Минобра сообщили, что Рособрнадзор незамедлительно готов изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники смогли пересдать один из экзаменов.
Более детальный план по реализации обновления разрабатывают вместе с Минпросвещения и Минобрнауки. Этот вопрос непростой — он требует одновременных реформ в организации ЕГЭ и приемной кампании вузов. Также нужно решить вопрос организационно-технологического обеспечения совместно с регионами.
Напомним, что модернизацию ЕГЭ уже поддержал министр образования Омской области.