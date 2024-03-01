Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

иллюстрация

Омским школьникам могут разрешить пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

1 марта 2024, 04:25
Фото: Город55
иллюстрация
Рособрнадзор пообещал в кратчайшие сроки внедрить нововведения.

На ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из выбранных ими предметов, чтобы улучшить свой результат. Пересдачи должны проходить до того момента, как они могут подать заявление на поступление в вузы.

В пресс-службе омского Минобра сообщили, что Рособрнадзор незамедлительно готов изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники смогли пересдать один из экзаменов.

Более детальный план по реализации обновления разрабатывают вместе с Минпросвещения и Минобрнауки. Этот вопрос непростой — он требует одновременных реформ в организации ЕГЭ и приемной кампании вузов. Также нужно решить вопрос организационно-технологического обеспечения совместно с регионами.

Напомним, что модернизацию ЕГЭ уже поддержал министр образования Омской области.

Дать шанс. Президент Путин хочет разрешить сдающим ЕГЭ пересдавать в случае провала
Узнать подробнее
Читайте также:
«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание ПутинаБудет лучше. Президент Путин заявил о повышении МРОТ вдвое к 2030 году в России
#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Дети#Выпускники#Расписание#Модернизация#Новости#Приемная кампания#Вузы#Изменения
Подпишитесь
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
Сегодня, 03:40
Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
Сегодня, 05:02
Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области
Сегодня, 05:44
«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина
Сегодня, 03:30
Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор
Сегодня, 06:09
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
Сегодня, 07:23