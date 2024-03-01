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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Омские дорожники активно готовятся к паводку и предстоящему лету

Омские дорожники активно готовятся к паводку и предстоящему лету

1 марта 2024, 09:02
Фото: администрация Омска
Рабочие продолжают вывозить снег и попутно занимаются ямочным ремонтом.

Дорожные службы Омска занимаются не только уборкой снега в городе, но готовятся к предстоящему лету. Идет и подготовка к паводку — рабочие вывозят сугробы с мест, где могут быть подтопления, чистят канавы и ливневки. Днем продолжается вывоз снега с основных и второстепенных дорог и проездов.

Синоптики прогнозируют снегопад, так что дорожники уже после него прометут дороги. Вывоз снега при этом прекращаться не будет. В настоящий момент на улицы города выпущены 244 специализированной техники, задействовано 265 рабочих. Они чистят остановки, переходы, лестницы и общественные зоны.

Фото: администрация Омска

В местах, где уже виднеется четко асфальт, рабочие занимаются ямочным ремонтом, ведь во время таяния снега и перепадов температур дороги трескаются. Эти заплатки делаются на время, позже на проблемных участках организуют полноценный ремонт с использованием качественного материала. Также дорожные службы ждут запуска асфальтобетонного завода.

Этой зимой рабочие вывезли больше 860 тыс кубометров снега и этот показатель продолжает расти. Это уже на 300 тысяч кубометров снега больше, чем дорожные службы вывезли на снежные полигоны в прошлом году к началу марта.

Меньше снега, больше улыбок. Омские дорожники заранее готовятся к весеннему паводку
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#Общество#Омск#Омская область#Уборка снега#Новости#Алина Ясинская
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