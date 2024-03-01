Омские дорожники активно готовятся к паводку и предстоящему лету

Дорожные службы Омска занимаются не только уборкой снега в городе, но готовятся к предстоящему лету. Идет и подготовка к паводку — рабочие вывозят сугробы с мест, где могут быть подтопления, чистят канавы и ливневки. Днем продолжается вывоз снега с основных и второстепенных дорог и проездов.