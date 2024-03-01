Не надейтесь. Омичам пообещали 22-градусные морозы в первые дни весны

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Специалисты Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали, какой будет погода в начале весны в регионе. По их данным, в ближайшие три дня местным жителям стоит готовиться к температурным качелям.
Так, в субботу ночью, 2 марта, ожидается -8… -13 градусов, при прояснении возможно -19. Дневная температура составит -4… -9 градусов, без осадков.
Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице, появление которой в целом очевидно, особенно в период таяния снега. Собственно, скользко будет все два выходных и первый день новой рабочей недели. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье ночью, 3 марта, термометр покажет -9… -14 градусов, но температура может опускаться и до -17… -22 градусов. Днем будет -3… -8 градусов, небольшой снег.
В понедельник ночью, 4 марта, прогнозируют -4… -9 градусов. Днем воздух прогреется до -4… +1 градусов. Возможен мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.