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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

иллюстрация

Не надейтесь. Омичам пообещали 22-градусные морозы в первые дни весны

1 марта 2024, 11:47
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам пообещали 22-градусные морозы в первые дни весны

Максимально воздух прогреется до +1 градуса, но это, предположительно, будет только один день.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали, какой будет погода в начале весны в регионе. По их данным, в ближайшие три дня местным жителям стоит готовиться к температурным качелям.

Так, в субботу ночью, 2 марта, ожидается -8… -13 градусов, при прояснении возможно -19. Дневная температура составит -4… -9 градусов, без осадков.

Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице, появление которой в целом очевидно, особенно в период таяния снега. Собственно, скользко будет все два выходных и первый день новой рабочей недели. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье ночью, 3 марта, термометр покажет -9… -14 градусов, но температура может опускаться и до -17… -22 градусов. Днем будет -3… -8 градусов, небольшой снег.

В понедельник ночью, 4 марта, прогнозируют -4… -9 градусов. Днем воздух прогреется до -4… +1 градусов. Возможен мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.

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