Настроены на победу: Бойков и Спунер — о предстоящем первом матче плей-офф

Хоккеисты омского «Авангарда» Райан Спунер и Сергей Бойков рассказали о настрое перед первым матчем в плей-офф с тольяттинской «Ладой». Игра состоится сегодня, 1 марта, в 19:30 в G-Drive Арене. Видеокомментарии хоккеистов опубликовали на сайте «Авангарда».