Настроены на победу: Бойков и Спунер — о предстоящем первом матче плей-офф

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:14
Хоккеисты омского «Авангарда» Райан Спунер и Сергей Бойков рассказали о настрое перед первым матчем в плей-офф с тольяттинской «Ладой». Игра состоится сегодня, 1 марта, в 19:30 в G-Drive Арене. Видеокомментарии хоккеистов опубликовали на сайте «Авангарда».
«Мы играли именно для того, чтобы добраться до плей-офф. Самое интересное время. Будет здорово. Последние три матча „регулярки“ были не лучшими для нас. Нужно все это отбросить и начать с чистого листа. Мы должны играть так, как умеем. Наше звено снова вместе. „Химия“ есть, это хоккей. Нужно выходить, получать удовольствие и наслаждаться игрой. „Лада“ играет просто, но мощно», — рассказал форвард «ястребов» Спунер.
Игроки считают «Ладу» серьезным соперником. «Ястребы» встречались с тольяттинцами четыре раза за сезон. Счет по играм ничейный — 2:2.
«Плей-офф — это лучшее время года. „Лада“ — работоспособная команда. Просто так они не отдадут ни одной игры. Мы это знаем прекрасно. Настроены на победу», — поделился защитник «Авангарда» Сергей Бойков.
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