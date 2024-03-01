Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор

Иск Омского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Гидротранссервис» рассматривался в суде с сентября прошлого года. В итоге, по решению суда, фирма, которой владеет и руководит Юрий Рыжевский, должна освободить самовольно занятые земельные участки. Один из них (с кадастровым номером 55:36:200401:417) имеет площадь 423 кв. м и предназначен для строительства физкультурно-оздоровительных сооружений.