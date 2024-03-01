Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
В истории с борьбой жителей коттеджного поселка Просторный из-за развернувшейся под их окнами стройки и возведенного забора, который преградил омичам доступ к реке, наметились положительные изменения. Как стало известно Городу55, Ленинский районный суд накануне встал на сторону жителей и обязал компанию «Гидротранссервис» демонтировать бетонное ограждение.
Иск Омского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Гидротранссервис» рассматривался в суде с сентября прошлого года. В итоге, по решению суда, фирма, которой владеет и руководит Юрий Рыжевский, должна освободить самовольно занятые земельные участки. Один из них (с кадастровым номером 55:36:200401:417) имеет площадь 423 кв. м и предназначен для строительства физкультурно-оздоровительных сооружений.
«Обязать общество с ограниченной ответственностью „Гидротранссервис“ в течение месяца со дня вступления в законную силу решения самостоятельно либо за счет собственных средств осуществить демонтаж бетонного ограждения на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, размещенных в следующих координатах», — озвучила судья решение по делу (аудиозапись есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).
У «Гидротранссервиса», который на этих участках реализует инвестпроект по созданию логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом строительных материалов с объемом инвестиций в 137 млн рублей, есть возможность обжаловать приговор.
По словам местных жителей, на стройплощадке на берегу Иртыша рабочие сейчас вытащили баржу и занимаются ее ремонтом.
Добавим, что «Гидротранссервис» зарегистрировали еще в 1996 году. Компания Юрия Рыжевского специализируется на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина. В 2023 году фирма получила семь предостережений от Роспотребнадзора, Госстройнадзора, Управления Росреестра, минприроды и департамента контроля омской мэрии.