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Забор, возведенный «Гидротранссервисом»

Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор

1 марта 2024, 06:09
Фото: Город55
Забор, возведенный «Гидротранссервисом»

Суд обязал строителя причала в омском поселке Просторный убрать незаконный забор

Жители коттеджного поселка в Ленинском округе борются с застройкой участков, расположенных всего в нескольких метрах от их домов, с октября 2022 года.

В истории с борьбой жителей коттеджного поселка Просторный из-за развернувшейся под их окнами стройки и возведенного забора, который преградил омичам доступ к реке, наметились положительные изменения. Как стало известно Городу55, Ленинский районный суд накануне встал на сторону жителей и обязал компанию «Гидротранссервис» демонтировать бетонное ограждение.

Иск Омского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Гидротранссервис» рассматривался в суде с сентября прошлого года. В итоге, по решению суда, фирма, которой владеет и руководит Юрий Рыжевский, должна освободить самовольно занятые земельные участки. Один из них (с кадастровым номером 55:36:200401:417) имеет площадь 423 кв. м и предназначен для строительства физкультурно-оздоровительных сооружений.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью „Гидротранссервис“ в течение месяца со дня вступления в законную силу решения самостоятельно либо за счет собственных средств осуществить демонтаж бетонного ограждения на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, размещенных в следующих координатах», — озвучила судья решение по делу (аудиозапись есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).
Схема забораСхема забора
Схема забора
Фото: Предоставлено Городу55

У «Гидротранссервиса», который на этих участках реализует инвестпроект по созданию логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом строительных материалов с объемом инвестиций в 137 млн рублей, есть возможность обжаловать приговор.

По словам местных жителей, на стройплощадке на берегу Иртыша рабочие сейчас вытащили баржу и занимаются ее ремонтом.

Добавим, что «Гидротранссервис» зарегистрировали еще в 1996 году. Компания Юрия Рыжевского специализируется на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина. В 2023 году фирма получила семь предостережений от Роспотребнадзора, Госстройнадзора, Управления Росреестра, минприроды и департамента контроля омской мэрии.

Строитель причала в омском поселке Просторный начал демонтировать часть забора
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