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В омской деревне у лисы выявили заражение бешенством

Карантин на 2 месяца. В омской деревне обнаружили зараженную бешенством лису

1 марта 2024, 10:59
Фото: 1MI

В омской деревне у лисы выявили заражение бешенством

Опасное животное обитало в деревне Слобода Знаменского района.

В деревне Слобода Знаменского района обнаружили лису, зараженную бешенством. Об этом рассказало агентство «ТАСС» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Из-за выявления у дикого животного опасного вируса, в деревне ввели карантин. Ограничения будут действовать почти два месяца — до 30 апреля.

В Россельхознадзоре также отметили, что этот случай бешенства стал уже восьмым с начала года. Чаше всего переносчиками вируса являются енотовидные собаки, волки и лисы, как в этом случае.

Ранее Город55 писал, что зараженное животное было найдено в Таре. Там переносчиком бешенства стала енотовидная собака.

Подходит к людям. В Таре ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки
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#Омск#Омская область#Животные#Бешенство#Новости#Зараженные#Заражение#Дикие животные#Анастасия Баянова#Животный мир#Вирус бешенства
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