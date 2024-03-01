Карантин на 2 месяца. В омской деревне обнаружили зараженную бешенством лису

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В деревне Слобода Знаменского района обнаружили лису, зараженную бешенством. Об этом рассказало агентство «ТАСС» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.
Из-за выявления у дикого животного опасного вируса, в деревне ввели карантин. Ограничения будут действовать почти два месяца — до 30 апреля.
В Россельхознадзоре также отметили, что этот случай бешенства стал уже восьмым с начала года. Чаше всего переносчиками вируса являются енотовидные собаки, волки и лисы, как в этом случае.
Ранее Город55 писал, что зараженное животное было найдено в Таре. Там переносчиком бешенства стала енотовидная собака.