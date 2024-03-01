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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Министр финансов Омской области прокомментировал предложение о списании долгов

Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области

1 марта 2024, 05:44
Фото: Дом журналистов

Министр финансов Омской области прокомментировал предложение о списании долгов

В настоящее время государственный долг региона составляет 68,4 млрд рублей. Какая именно сумма будет списана, в министерстве пока точно сказать не могут.

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко прокомментировал для Города55 вчерашнее предложение президента Владимира Путина списать 2/3 долгов регионам по бюджетным кредитам.

«Будем ждать подробностей по условиям этой новой программы по списанию бюджетных кредитов и активно включаться в нее. Еще одно важное решение президента, озвученное накануне, — о предоставлении регионам возможности распоряжаться экономией по федеральным средствам, достигнутой в ходе реализации мероприятий национальных проектов. Конечно, средства в этом случае будут направляться на те же цели, на улучшение полученного результата», — сообщил министр финансов.

В ведомстве отметили, что на 1 января 2024 года госдолг Омской области составил 68,4 млрд, из них 49,2 млрд — бюджетные кредиты, 14,2 млрд — коммерческие кредиты, 5 млрд — ценные бумаги. Какая именно сумма будет списана, в министерстве пока точно сказать не могут.

«Все доступные нашему региону программы по замещению коммерческих кредитов бюджетными, по привлечению в регион ресурсов для дальнейшего развития, в том числе в форме инфраструктурных бюджетных кредитов, мы задействуем», — добавил Вадим Чеченко.

Ранее омские депутаты также высказали мнение об инициативе президента:

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#Экономика#Омск#Владимир Путин#Финансы#Вадим Чеченко#Бюджетные кредиты#Евгений Игишев
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