Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области

В ведомстве отметили, что на 1 января 2024 года госдолг Омской области составил 68,4 млрд, из них 49,2 млрд — бюджетные кредиты, 14,2 млрд — коммерческие кредиты, 5 млрд — ценные бумаги. Какая именно сумма будет списана, в министерстве пока точно сказать не могут.