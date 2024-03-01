Билеты доступны к продаже. Из Омска запустили прямые авиарейсы в Египет и Баку

Вылеты в Египет будут проходить каждые 10–11 дней до 18 октября на самолетах «Boeing 757-300». Авиарейс Омск-Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Полет занимает 3 часа 30 минут, минимальная стоимость билета в одну сторону — 17,5 тысяч рублей. Билеты уже доступны к продаже на официальном сайте аэропорта.