Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Билеты доступны к продаже. Из Омска запустили прямые авиарейсы в Египет и Баку

1 марта 2024, 06:29
Фото: Город55
иллюстрация

Со второго апреля омичи смогут напрямую улететь в Баку и Египет

Перелетами займутся Azur Air и «ИрАэро».

В пресс-службе омского аэропорта сообщили об открытии прямых рейсов в Египет и Баку со второго апреля. Авиакомпания Azur Air запустит рейс в Хургаду, а «ИрАэро» — в Турцию.

Вылеты в Египет будут проходить каждые 10–11 дней до 18 октября на самолетах «Boeing 757-300». Авиарейс Омск-Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Полет занимает 3 часа 30 минут, минимальная стоимость билета в одну сторону — 17,5 тысяч рублей. Билеты уже доступны к продаже на официальном сайте аэропорта.

Напомним, что с 27 апреля по 21 октября омичам будут доступны прямые вылеты в Турцию. Лайнеры авиакомпании Turkish Airlines будут летать в Анталью каждый день, кроме вторника. Также весной откроют прямые рейсы в Махачкалу и Казань.

Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовим чемоданы. С весны из Омска будут запускать сразу четыре субсидированных рейсаСняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут
#Омск#Омская область#Россия#Новости#Египет#Азербайджан
Подпишитесь
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
Сегодня, 03:40
Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
Сегодня, 05:02
Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области
Сегодня, 05:44
«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина
Сегодня, 03:30
Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор
Сегодня, 06:09
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
Сегодня, 07:23