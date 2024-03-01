Билеты доступны к продаже. Из Омска запустили прямые авиарейсы в Египет и Баку

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В пресс-службе омского аэропорта сообщили об открытии прямых рейсов в Египет и Баку со второго апреля. Авиакомпания Azur Air запустит рейс в Хургаду, а «ИрАэро» — в Турцию.
Вылеты в Египет будут проходить каждые 10–11 дней до 18 октября на самолетах «Boeing 757-300». Авиарейс Омск-Баку запланирован по вторникам, а обратно — по понедельникам. Полет занимает 3 часа 30 минут, минимальная стоимость билета в одну сторону — 17,5 тысяч рублей. Билеты уже доступны к продаже на официальном сайте аэропорта.
Напомним, что с 27 апреля по 21 октября омичам будут доступны прямые вылеты в Турцию. Лайнеры авиакомпании Turkish Airlines будут летать в Анталью каждый день, кроме вторника. Также весной откроют прямые рейсы в Махачкалу и Казань.