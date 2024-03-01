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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:53

иллюстрация

Бастрыкин взялся за дело о нападении бродячих собак на школьницу и беременную омичку

1 марта 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация
В результате нападения пострадала беременная женщина.

Ранее в СМИ распространилась информация о нападении бездомных собак на беременную омичку и первоклассницу. Инциденты произошли 30 января на улице Новокирпичной и 26 февраля на улице 5-я Северная. В результате нападения пострадала беременная женщина.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина омские следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего и установлены лица, ответственные за отлов бродячих животных и обеспечение безопасности омичей.

Напомним, что недавно в омском селе нашли тело собаки. Местный житель перерезал горло животному, когда пес начал на него лаять, а затем выбросил в мусорку. Собака проживала в одном из соседних домов. Теперь ранее судимому мужчине грозит до 3 лет тюрьмы за жестокое обращение.

Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Нападение#Новости#Халатность#Александр Бастрыкин#СК России#Жертвы#Следствие
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