Бастрыкин взялся за дело о нападении бродячих собак на школьницу и беременную омичку

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Ранее в СМИ распространилась информация о нападении бездомных собак на беременную омичку и первоклассницу. Инциденты произошли 30 января на улице Новокирпичной и 26 февраля на улице 5-я Северная. В результате нападения пострадала беременная женщина.
По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина омские следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего и установлены лица, ответственные за отлов бродячих животных и обеспечение безопасности омичей.
Напомним, что недавно в омском селе нашли тело собаки. Местный житель перерезал горло животному, когда пес начал на него лаять, а затем выбросил в мусорку. Собака проживала в одном из соседних домов. Теперь ранее судимому мужчине грозит до 3 лет тюрьмы за жестокое обращение.