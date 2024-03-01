Бастрыкин взялся за дело о нападении бродячих собак на школьницу и беременную омичку

Напомним, что недавно в омском селе нашли тело собаки. Местный житель перерезал горло животному, когда пес начал на него лаять, а затем выбросил в мусорку. Собака проживала в одном из соседних домов. Теперь ранее судимому мужчине грозит до 3 лет тюрьмы за жестокое обращение.