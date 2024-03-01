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Актер из Омска снялся в комедийном сериале на ТНТ

Актер из Омска снялся в комедийном сериале «Наследство» на ТНТ

1 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI

Актер из Омска снялся в комедийном сериале на ТНТ

36-летний Азамат Нигманов сыграл роль полицейского.

Азамат Нигманов сыграл роль полицейского в комедийном сериале «Наследство». Премьера картины состоится 11 марта на телеканале ТНТ.

Азамат Нигманов родился в Омске, играл в лицейском театре, а после окончания школы поступил в московский театральный институт им. Щукина.

В сериале рассказывается история мужчины, который вынужденно покинул родину 25 лет назад. Несмотря на устоявшийся быт в Италии, главный герой решает вернуться в Россию и наладить отношения с семьей. Однако есть и еще одна цель: уничтожить человека, который четверть века назад испортил ему жизнь.

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