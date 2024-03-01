Актер из Омска снялся в комедийном сериале «Наследство» на ТНТ

В сериале рассказывается история мужчины, который вынужденно покинул родину 25 лет назад. Несмотря на устоявшийся быт в Италии, главный герой решает вернуться в Россию и наладить отношения с семьей. Однако есть и еще одна цель: уничтожить человека, который четверть века назад испортил ему жизнь.