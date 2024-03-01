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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

администрация Омска

Административные округа в Омске выводят из подчинения первому заместителю мэра

1 марта 2024, 09:27
Фото: Город55
администрация Омска

Мэр Омска Сергей Шелест решил подчинить себе напрямую городские округа

Решение по этому вопросу предстоит принять городскому Совету

В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. В повестке всего два вопроса, и оба связаны с одним существенным изменением в городской системе власти: административные округа предлагается вывести из подчинения первому заместителю мэра с тем, чтобы они подчинялись только напрямую главе города.

Инициатива принадлежит администрации, докладчиком на заседании будет глава юридического департамента мэрии Олег Баланов. Формальное обоснование — необходимость дать первому заместителю мэра Евгению Фомину больше времени на решение основных задач.

— Данное изменение позволит первому заместителю мэра города Омска, директору департамента городского хозяйства администрации города Омска, сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в указанных сферах, — говорится в пояснительной записке.

В комитете пройдет только предварительное обсуждение инициативы мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Омск#Мэрия#Новости#Сергей Шелест#Горсовет#Николай Эйхвальд#Евгений Фомин#Административные округа
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