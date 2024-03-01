Административные округа в Омске выводят из подчинения первому заместителю мэра

В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. В повестке всего два вопроса, и оба связаны с одним существенным изменением в городской системе власти: административные округа предлагается вывести из подчинения первому заместителю мэра с тем, чтобы они подчинялись только напрямую главе города.