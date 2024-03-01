Административные округа в Омске выводят из подчинения первому заместителю мэра

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. В повестке всего два вопроса, и оба связаны с одним существенным изменением в городской системе власти: административные округа предлагается вывести из подчинения первому заместителю мэра с тем, чтобы они подчинялись только напрямую главе города.
Инициатива принадлежит администрации, докладчиком на заседании будет глава юридического департамента мэрии Олег Баланов. Формальное обоснование — необходимость дать первому заместителю мэра Евгению Фомину больше времени на решение основных задач.
— Данное изменение позволит первому заместителю мэра города Омска, директору департамента городского хозяйства администрации города Омска, сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в указанных сферах, — говорится в пояснительной записке.
В комитете пройдет только предварительное обсуждение инициативы мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.