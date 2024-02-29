Врач Екатерина Кашух напомнила о вреде энергетиков

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По ее словам, большое количество кофеина, содержащегося в них, стимулирует центральную нервную систему, что может вызывать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, бессонницу, тревожность и головные боли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она также отметила, что эти напитки могут вызывать психологическую зависимость, которая может привести к нарушению сна и снижению успеваемости у подростков.
По мнению доктора, большое количество сахара в энергетических напитках может привести к инсулинорезистентности, ухудшению состояния сосудов и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.