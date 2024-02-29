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Врач Екатерина Кашух напомнила о вреде энергетиков

29 февраля 2024, 06:20
Энергетические напитки являются популярными, но не самым полезным способом получить энергию и улучшить производительность. Врач Екатерина Кашух рассказала о воздействии этих напитков на организм.

По ее словам, большое количество кофеина, содержащегося в них, стимулирует центральную нервную систему, что может вызывать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, бессонницу, тревожность и головные боли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она также отметила, что эти напитки могут вызывать психологическую зависимость, которая может привести к нарушению сна и снижению успеваемости у подростков.

По мнению доктора, большое количество сахара в энергетических напитках может привести к инсулинорезистентности, ухудшению состояния сосудов и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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