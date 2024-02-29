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В Санкт-Петербурге обнаружена мумия мужчины в квартире

29 февраля 2024, 08:08
В Петербурге в одной из квартир обнаружили тело мужчины, которое оказалось мумифицированным. Сотрудники коммунальных служб нашли это тело в квартире, расположенной на улице Красной Звезды в Пушкинском районе.

По предварительным данным, мужчина скончался несколько лет назад, он родился в 1950 году. Официальной информации от полиции пока нет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По сведениям телеканала РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад, а его соседи ничего не подозревали, так как двери и окна квартиры были плотно закрыты и запах не проникал наружу. Дверь пришлось вскрывать спасателям МЧС, которых вызвали жители дома.

Ранее в Щелково под Москвой было найдено мумифицированное тело пенсионерки, которая застряла на унитазе. По словам экспертов, она находилась в таком положении около двух лет.

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