В Санкт-Петербурге обнаружена мумия мужчины в квартире

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По предварительным данным, мужчина скончался несколько лет назад, он родился в 1950 году. Официальной информации от полиции пока нет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По сведениям телеканала РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад, а его соседи ничего не подозревали, так как двери и окна квартиры были плотно закрыты и запах не проникал наружу. Дверь пришлось вскрывать спасателям МЧС, которых вызвали жители дома.
Ранее в Щелково под Москвой было найдено мумифицированное тело пенсионерки, которая застряла на унитазе. По словам экспертов, она находилась в таком положении около двух лет.