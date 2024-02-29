В Санкт-Петербурге обнаружена мумия мужчины в квартире

По сведениям телеканала РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад, а его соседи ничего не подозревали, так как двери и окна квартиры были плотно закрыты и запах не проникал наружу. Дверь пришлось вскрывать спасателям МЧС, которых вызвали жители дома.