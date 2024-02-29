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В России готовятся ужесточить штрафы за нарушение ПДД

29 февраля 2024, 08:23
В России готовятся внести изменения в штрафы за нарушение правил дорожного движения. По законопроекту, который в настоящее время рассматривается в Государственной Думе, предлагается увеличить размер штрафов для водителей, игнорирующих сигналы полиции остановиться.

Согласно предложенным изменениям, водителям, не реагирующим на требования полиции, может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей, что почти в 20 раз превышает текущие штрафы. При повторном нарушении водитель может быть временно лишен прав на полгода, пишет pravda.ru.

Цель этих изменений — повышение дисциплины на дорогах и борьба с уклонением от ответственности. Водители должны ответственно реагировать на требования полиции, подчеркивают эксперты.

Кроме того, планируется ужесточение наказаний за нарушение правил перевозки грузов. Владельцы транспортных средств, отказывающиеся проходить контроль, могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей, а водителям грозит штраф в размере 10 тысяч рублей и временное лишение прав.

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