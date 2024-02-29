В России готовятся ужесточить штрафы за нарушение ПДД

Согласно предложенным изменениям, водителям, не реагирующим на требования полиции, может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей, что почти в 20 раз превышает текущие штрафы. При повторном нарушении водитель может быть временно лишен прав на полгода, пишет pravda.ru.