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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

В Омской области назначили министра экономического развития

В Омской области назначили министра экономического развития

29 февраля 2024, 09:54
Фото: Город55
Пост заняла Анна Негодуйко. Переназначение чиновницы связано с изменением название ведомства.

В Омской области назначили министра экономического развития. Распоряжение накануне, 28 февраля, подписал глава региона Виталий Хоценко.

«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну министром экономического развития Омской области 1 марта 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности министра экономики Омской области 29 февраля 2024 года», — говорится в документе.

Напомним, что в конце прошлого года министерство решено было переименовать. Цель преобразований — соответствие с федеральным органом. Министерство в прежнем виде перестанет существовать с завтрашнего дня, однако кроме названия ничего не изменится.

Анну Негодуйко назначил на должность министра экономики Омской области в 2020 году. В ведомстве она начинала работать с должности специалиста первой категории. С 2014 года трудилась на посту заместителя министра.

К единому стандарту. Минэкономики Омской области сменит наименование
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#Политика#Омская область#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Министерство экономики#Негодуйко Анна Валерьевна#Заместитель министра
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