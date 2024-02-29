Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В Омской области назначили министра экономического развития. Распоряжение накануне, 28 февраля, подписал глава региона Виталий Хоценко.
«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну министром экономического развития Омской области 1 марта 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности министра экономики Омской области 29 февраля 2024 года», — говорится в документе.
Напомним, что в конце прошлого года министерство решено было переименовать. Цель преобразований — соответствие с федеральным органом. Министерство в прежнем виде перестанет существовать с завтрашнего дня, однако кроме названия ничего не изменится.
Анну Негодуйко назначил на должность министра экономики Омской области в 2020 году. В ведомстве она начинала работать с должности специалиста первой категории. С 2014 года трудилась на посту заместителя министра.