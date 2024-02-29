В омском Концертном зале показали фильм об Аллее олимпийцев

После выступлений всех причастных (в их числе были представители компании «Искра», создавшей фильм, и один из героев картины боксер Алексей Тищенко) начался показ. «Омская земля — родина победителей» — это документальный фильм, который рассказывает об отдельных омских спортсменах, начиная с легендарного хоккеиста Виктора Блинова, и о том, как создавались бюсты.