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В Омске состоялась премьера фильма об Аллее олимпийцев

В омском Концертном зале показали фильм об Аллее олимпийцев

29 февраля 2024, 11:39
Фото: Сергей Сапоцкий

В Омске состоялась премьера фильма об Аллее олимпийцев

Картина называется «Омская земля — родина победителей».

Сегодня, 29 февраля, в омском Концертном зале прошел показ фильма «Омская земля — родина победителей». Это документальная лента, которая рассказывает о создании Аллеи олимпийцев — собрания бюстов уроженцев Омска, завоевавших олимпийские медали и таким образом вписавших свои имена в историю мирового спорта.

На сеанс пришли многие именитые гости. В их числе — известный художник Никас Сафронов, специально прилетевший из Москвы. Он сделал большой вклад в увековечивание спортивных заслуг омичей, создав серию из 62 портретов местных чемпионов (сейчас эти полотна украшают собрание музея «Искусство Омска»).

Фото: Сергей Сапоцкий
— Омск — уникальный город на планете Земля, — заявил художник со сцены перед началом сеанса. — Нигде больше нет таких спортсменов, таких людей, такого теплого сердца…

Аллея олимпийцев была открыта летом 2023 года в самом центре Омска. Вдоль Оми установлены десятки бюстов. Инициатором этого проекта стал меценат Сергей Козубенко, который тоже пришел на премьеру.

— Наш проект очень важен не только для Омска, но и для всей России, — констатировал Козубенко, — потому что история забывается. О ней не всегда помнят, о ней говорят иногда в извращенной форме…

Меценат уточнил, что появились дополнительные данные об уроженцах Омска, ставших олимпийскими чемпионами. Сидевший рядом с ним скульптор Сергей Полегаев рассказал, что пополнение на Аллее олимпийцев появится уже ближайшим летом.

Фото: Сергей Сапоцкий

После выступлений всех причастных (в их числе были представители компании «Искра», создавшей фильм, и один из героев картины боксер Алексей Тищенко) начался показ. «Омская земля — родина победителей» — это документальный фильм, который рассказывает об отдельных омских спортсменах, начиная с легендарного хоккеиста Виктора Блинова, и о том, как создавались бюсты.

Публика смотрела фильм с большим интересом. Отметим, что в зале было много детей.

«Аллея Олимпийцев» в центре Омска получит официальное название
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#Спорт#Кино#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Козубенко#Никас Сафронов#Концертный зал#Аллея олимпийцев
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