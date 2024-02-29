Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Иллюстрация

В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда

29 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ранее должность занимал Андрей Хвостунцев, он перешел в кассацию.

В Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя суда. Вакансию разместила Высшая квалификационная коллегия судей 19 февраля. Заявки от кандидатов принимают до 18 марта.

В Арбитраже Городу55 рассказали подробности.

«У нас у председателя два заместителя. Кливер Евгений Петрович возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений. Ранее Андрей Михайлович Хвостунцев возглавлял коллегию во расмотрению споров, возникающих из административных и публичных правоотношений. Хвостунцев Андрей Михайлович ушел в кассационный суд судьей. И ставка открыта. Сейчас объявлен конкурс», — сообщили в суде.

Указ президента о назначении Андрея Хвостунцева судьей Западно-Сибирского округа был подписан 8 ноября 2023 года.

Согласно закону, судьи назначаются на должность сроком на 6 лет по указу главы государства. Предварительно кандидатуру должны утвердить в квалификационной коллегии.

В Омске открыли вакансии для председателя районного суда и еще четырех судей
Узнать подробнее
#Омск#Кандидаты#Вакансии#Президент#Евгений Игишев#Судьи#Арбитраж
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Вчера, 06:47
Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Сегодня, 02:48
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Сегодня, 04:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48