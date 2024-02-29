В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя суда. Вакансию разместила Высшая квалификационная коллегия судей 19 февраля. Заявки от кандидатов принимают до 18 марта.
В Арбитраже Городу55 рассказали подробности.
«У нас у председателя два заместителя. Кливер Евгений Петрович возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений. Ранее Андрей Михайлович Хвостунцев возглавлял коллегию во расмотрению споров, возникающих из административных и публичных правоотношений. Хвостунцев Андрей Михайлович ушел в кассационный суд судьей. И ставка открыта. Сейчас объявлен конкурс», — сообщили в суде.
Указ президента о назначении Андрея Хвостунцева судьей Западно-Сибирского округа был подписан 8 ноября 2023 года.
Согласно закону, судьи назначаются на должность сроком на 6 лет по указу главы государства. Предварительно кандидатуру должны утвердить в квалификационной коллегии.