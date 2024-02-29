В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сегодня, 29 февраля, заместитель мэра Омска, директор департамента экономической политики Елена Дячук сообщила о сложностях, которые возникли при строительстве компанией «Феникс» крематория. По планам, все работы должны завершиться в 2024 году. Однако реализация проекта пока на паузе.
«Инвестор ищет ресурсы для строительства крематория, решает сейчас все земельные вопросы с подключением коммуникаций», — отметила Дячук.
Строительство крематория пока даже не началось, хотя разрешение на строительство на участке на 3-й Казахстанской компания «Феникс» получила еще в августе 2022 года. Объем инвестиций в строительство крематория должен был составить около 200 млн рублей.
«Готовность определяет сам инвестор, поскольку это его затраты, его проект, его волеизъявление. Проблемы есть, и они будут, меняется законодательство, особенно градостроительное, не всегда инвестор за этим поспевает, есть вопросы в части оформления документов», — прокомментировала Елена Дячук.
Напомним, что «Феникс» — не единственная компания, которая рассчитывает построить крематорий на территории Омска и Омского района. В Надеждинском сельском поселении подобный проект хочет реализовать московская фирма «Помощь». А для компании «Возобновляемые ресурсы», связанной с семьей Антропенко, подыскивают участок для размещения крематория рядом с кладбищем.