У регионов России спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

Владимир Путин объявил, что считает необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера, по словам президента, позволит субъектам РФ сохранить порядка 250 миллиардов рублей ежегодно — с 2025 по 2028 год.