Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Путин рассказал о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

У регионов России спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

29 февраля 2024, 11:04
Фото: rutube.ru

Путин рассказал о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

Об этом президент сообщил во время послания Федеральному собранию.

Владимир Путин объявил, что считает необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера, по словам президента, позволит субъектам РФ сохранить порядка 250 миллиардов рублей ежегодно — с 2025 по 2028 год.

«Сэкономленные средства должны быть, что называется, „окрашены“, и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», — подчеркнул Путин.
Путин рассказал о планах по строительству сотен новых школ и детских садов
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Владимир Путин#Кредиты#Кредит#Новости#Задолженность#Списание#Списание долгов#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года
Сегодня, 10:11
В Омской области назначили министра экономического развития
Сегодня, 09:54
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Сегодня, 04:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48