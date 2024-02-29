У регионов России спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Владимир Путин объявил, что считает необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера, по словам президента, позволит субъектам РФ сохранить порядка 250 миллиардов рублей ежегодно — с 2025 по 2028 год.
«Сэкономленные средства должны быть, что называется, „окрашены“, и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», — подчеркнул Путин.