Сын вместо отца: на Иртышской птицефабрике сменилось руководство

Напомним: ЗАО «Иртышское» управляет одноименной птицефабрикой, крупнейшей в регионе. Она производит больше 1 млн куриных яиц в день, и этот бизнес сделал Анатолий Беззубцева одним из богатейших жителей Омска. С 1998 года предприниматель бессменно заседает в Законодательном собрании Омской области. Птицефабрикой он руководил с 1988 года, с тех времен, когда еще не существовало акционерное общество.