Сын вместо отца: на Иртышской птицефабрике сменилось руководство

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В закрытом акционерном обществе «Иртышское», зарегистрированном в поселке Иртышский под Омском, сменилось руководство. Из официального сообщения о заседании совета директоров, прошедшем 26 февраля, следует, что было решено «досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Беззубцевым Анатолием Васильевичем на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
29 февраля станет для Беззубцева последним рабочим днем в качестве гендиректора. Отметим, что пункт 3 части 1 статьи 77 ТК — увольнение «по собственному желанию».
На том же заседании было решено избрать новым главой ЗАО Евгения Беззубцева. Это сын пока еще действующего гендиректора, владеющий 19,49% уставного капитала предприятия. Анатолию Беззубцеву принадлежат 21,47% УК, а еще 19% записаны на Надежду Беззубцеву.
Напомним: ЗАО «Иртышское» управляет одноименной птицефабрикой, крупнейшей в регионе. Она производит больше 1 млн куриных яиц в день, и этот бизнес сделал Анатолий Беззубцева одним из богатейших жителей Омска. С 1998 года предприниматель бессменно заседает в Законодательном собрании Омской области. Птицефабрикой он руководил с 1988 года, с тех времен, когда еще не существовало акционерное общество.