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Анатолий Беззубцев

Сын вместо отца: на Иртышской птицефабрике сменилось руководство

29 февраля 2024, 12:46
Фото: Город55
Анатолий Беззубцев

На Иртышской птицефабрике появился новый директор

Анатолий Беззубцев оставил пост после 30 с лишним лет правления.

В закрытом акционерном обществе «Иртышское», зарегистрированном в поселке Иртышский под Омском, сменилось руководство. Из официального сообщения о заседании совета директоров, прошедшем 26 февраля, следует, что было решено «досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Беззубцевым Анатолием Васильевичем на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

29 февраля станет для Беззубцева последним рабочим днем в качестве гендиректора. Отметим, что пункт 3 части 1 статьи 77 ТК — увольнение «по собственному желанию».

На том же заседании было решено избрать новым главой ЗАО Евгения Беззубцева. Это сын пока еще действующего гендиректора, владеющий 19,49% уставного капитала предприятия. Анатолию Беззубцеву принадлежат 21,47% УК, а еще 19% записаны на Надежду Беззубцеву.

Напомним: ЗАО «Иртышское» управляет одноименной птицефабрикой, крупнейшей в регионе. Она производит больше 1 млн куриных яиц в день, и этот бизнес сделал Анатолий Беззубцева одним из богатейших жителей Омска. С 1998 года предприниматель бессменно заседает в Законодательном собрании Омской области. Птицефабрикой он руководил с 1988 года, с тех времен, когда еще не существовало акционерное общество.

Омский депутат Беззубцев выплатит себе и сыну больше 20 млн из доходов птицефабрики
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Анатолий Беззубцев#Иртышская птицефабрика#Евгений Беззубцев
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