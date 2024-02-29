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Published Сегодня, 03:09

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Стало известно имя первого участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

Стало известно имя первого участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

29 февраля 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney
Первым официально зарегистрированным участником Премии стала победительница народного голосования «Предприниматель ГОроДА-2021»

Первым зарегистрированным участником в рамках Премии «Предприниматель ГОроДА-2024» стала владелец центра маркетинга и партнерства Яна Черемисина. Она участвовала в дебютной Премии в 2021 году, завоевав сердца омичей в специальной номинации «Народное голосование».

В этом году народное голосование начнется 1 марта. Соответственно, шансы на признание омичей увеличиваются у тех конкурсантов, которые смогут зарегистрироваться раньше.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Предприниматель ГороДА» сегодня — это не просто премия, оценивающая бизнес-результаты перспективных коммерческих компаний. В первую очередь, это признание социальных достижений бизнеса для региона и жителей. Именно благодаря инициативному предпринимателю в нашей жизни появляются новые идеи и решения, влияющие на благополучие города в целом. Уверена, что в этом году мы сможем с особенным подходом отметить достижения, смелость и решительность предпринимателей, которые внесли немалый вклад в развитие нашего города».

Подать заявку на участие на сайте https://предпринимательгорода.рф может микро-, малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность на территории Омска и Омской области до 31 марта 2024 года. Для этого нужно заполнить анкету в разделе «Стать участником» и следить за новостями в социальных сетях Премии.

Тем временем, у жителей уже есть возможность проголосовать за своего народного избранника, а если на сайте не оказалось подходящего конкурсанта, можно самостоятельно предложить кандидатуру по кнопке «предложить участника», введя его данные на сайте.

Яна Черемисина, победитель премии «Предприниматель ГОроДА-2021» в номинации «Народное голосование»:

«Я желаю всем участникам премии в этом году придерживаться девиза „быть не обязательно лучше всех, а быть лучше, чем ты был вчера“. Этому принципу я ежедневно стараюсь следовать. Не исключаю, что он в значительной степени помог мне создавать качественный бизнес, который полюбился омичам».

Напомним, премия проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы премии — Министерство экономики Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение «Опоры России».

Информационные партнеры Премии «Предприниматель ГОроДА—2024» Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», информационный портал Ом1, Омский медиа-холдинг и радио Сибирь в Омске.

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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