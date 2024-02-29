Стало известно имя первого участника Премии «Предприниматель ГОроДА-2024»

Подать заявку на участие на сайте https://предпринимательгорода.рф может микро-, малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность на территории Омска и Омской области до 31 марта 2024 года. Для этого нужно заполнить анкету в разделе «Стать участником» и следить за новостями в социальных сетях Премии.