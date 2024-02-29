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СОГАЗ в ТОП-3 работодателей Changellenge Best Company Award 2023

29 февраля 2024, 05:04
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KGtXe
По итогам голосования студентов со всей России СОГАЗ вошел в ТОП-3 работодателей в номинации «Лучшая страховая компания».

Исследование проводилось в рамках HR-премии Changellenge Best Company Award 2023. В голосовании приняли участие более 9000 будущих специалистов. За звание лучших соревновались 190 компаний-работодателей.

По мнению компании, голосование дает возможность подробно узнать о предпочтениях молодых специалистов, которые интересуются программой стажировок в СОГАЗе. Это в свою очередь дает СОГАЗу стимул становиться еще лучше и поддерживать звание топового работодателя

За открытыми вакансиями и стажировками СОГАЗа можно следить в сообществе: https://vk.com/career.sogaz

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