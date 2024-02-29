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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

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Снег и гололед. Какая погода ждет жителей Омской области с приходом весны

29 февраля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, какую погоду ожидать омичам в начале марта

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, первые дни марта станут теплыми и снежными.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает жителей Омской области в первые дни марта. С началом весны в регион придет потепление, но согревающего солнца ожидать не стоит, так как до конца недели прогнозируется облачность.

Завтра, 1 марта, температура воздуха днем повысится до -1…-6 градусов, а ночью опустится до -5…-10. В течение суток синоптики обещают небольшой снег и заносы на дорогах, сильного ветра не будет.

В субботу, 2 марта, станет холоднее. В темное время суток столбик термометра покажет -8…-13 градусов, при прояснении возможно понижение до -17. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов. На дорогах местами появится гололед.

3 марта температура понизится до -15, а при прояснении до -20. Во второй половине суток прогнозируется -2…-7 градусов и небольшой снег. В этот день также возможно усиление ветра до 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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