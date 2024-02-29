Снег и гололед. Какая погода ждет жителей Омской области с приходом весны

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает жителей Омской области в первые дни марта. С началом весны в регион придет потепление, но согревающего солнца ожидать не стоит, так как до конца недели прогнозируется облачность.
Завтра, 1 марта, температура воздуха днем повысится до -1…-6 градусов, а ночью опустится до -5…-10. В течение суток синоптики обещают небольшой снег и заносы на дорогах, сильного ветра не будет.
В субботу, 2 марта, станет холоднее. В темное время суток столбик термометра покажет -8…-13 градусов, при прояснении возможно понижение до -17. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов. На дорогах местами появится гололед.
3 марта температура понизится до -15, а при прояснении до -20. Во второй половине суток прогнозируется -2…-7 градусов и небольшой снег. В этот день также возможно усиление ветра до 7-12 м/с.