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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

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Путин рассказал о планах по строительству сотен новых школ и детских садов

29 февраля 2024, 10:15
Фото: 1MI
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Также планируется выделить больше 400 млрд рублей на капремонт уже существующих образовательных учреждений.

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию сообщил, что стране необходимы новые школьные и дошкольные образовательные учреждения. Также более 400 млрд рублей планируется направить на капитальные ремонт уже существующих школ и детсадов.

«Активно растут крупные города, становится больше нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводятся даже третьи смены. Построим не менее 150 школ и более 100 детских садов», — заявил Путин.

Напомним, что в Омской области также есть проблемы с устройством детей в школы и детские сады. Так, в микрорайоне «Серебряный берег» больше трех месяцев не ведутся работы на стройке школы. Подробности — в интервью с заместителем гендиректора компании-застройщика «Капитал развитие»:

«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
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#Строительство#Капремонт#Путин#Школы#Детские сады#Евгений Игишев
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