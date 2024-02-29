Путин рассказал о планах по строительству сотен новых школ и детских садов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию сообщил, что стране необходимы новые школьные и дошкольные образовательные учреждения. Также более 400 млрд рублей планируется направить на капитальные ремонт уже существующих школ и детсадов.
«Активно растут крупные города, становится больше нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводятся даже третьи смены. Построим не менее 150 школ и более 100 детских садов», — заявил Путин.
Напомним, что в Омской области также есть проблемы с устройством детей в школы и детские сады. Так, в микрорайоне «Серебряный берег» больше трех месяцев не ведутся работы на стройке школы. Подробности — в интервью с заместителем гендиректора компании-застройщика «Капитал развитие»: