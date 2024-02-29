Путин рассказал о планах по строительству сотен новых школ и детских садов

Напомним, что в Омской области также есть проблемы с устройством детей в школы и детские сады. Так, в микрорайоне «Серебряный берег» больше трех месяцев не ведутся работы на стройке школы. Подробности — в интервью с заместителем гендиректора компании-застройщика «Капитал развитие»: