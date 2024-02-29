Прибрал к рукам. Омич подделал документы для продажи чужой земли

Однако в марте 2019 года местный житель продал данную территорию по решению Пресненского суда Москвы, которое вынесли двумя годами ранее. Собственником участка числился некий Курбатов А. И. Но оказалось, что такого решения суда не существует. И, так как участками никто не занимался, имущество должно перейти в собственность администрации (спустя 5 лет после ликвидации компании).