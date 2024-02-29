Прибрал к рукам. Омич подделал документы для продажи чужой земли

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Выяснилось, что ООО «Агрострой» в 2007 году приобрело пять участков земли в Юрьевском поселении у местного административного органа, а в 2016 году обанкротилось. Землей никто не пользовался и не передавал третьим лицам или государству.
Однако в марте 2019 года местный житель продал данную территорию по решению Пресненского суда Москвы, которое вынесли двумя годами ранее. Собственником участка числился некий Курбатов А. И. Но оказалось, что такого решения суда не существует. И, так как участками никто не занимался, имущество должно перейти в собственность администрации (спустя 5 лет после ликвидации компании).
Судебная коллегия рассмотрела жалобу на сделку купли-продажи земельного участка. Было принято решение признать сделку недействительной и отменить ее. Вдобавок на местного жителя завели уголовное дело о мошенничестве.