Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2023» объявил имена победителей

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
В мероприятии приняли участие свыше 100 гостей, в числе которых собственники и главы крупнейших агропромышленных холдингов России, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители федеральных и региональных властей, деловых СМИ, а также отраслевые специалисты и аналитики.
В числе финалистов 2023 года 18 предприятий АПК и смежных сфер, среди которых есть как системообразующие компании, так и небольшие крестьянские хозяйства. Общее качество всех победителей — стремление к постоянному развитию на благо сельскохозяйственной отрасли России и ее обеспечение всем необходимым.
Экспертный совет премии и редакция журнала «Агроинвестор» выразили благодарность участникам события за перспективные практики, инновационные проекты и достижения и поздравили лауреатов, сообщает newsnn.ru.
По словам Инны Ганенко, главного редактора журнала «Агроинвестор», в течение двух последних лет производители сельхозпродукции и другие участники отечественного АПК продолжают трудиться в непростой рыночной ситуации — под давлением санкций, экспортных ограничений и в условиях госрегулирования рынков. Однако трудности их не останавливают: компании продолжают развитие, делают инвестиции в новые направления, запускают производство новых продуктов, реализуют значимые социальные проекты.
В соответствии с правилами премии в каждой из категорий необходимо выбрать по одному победителю. Команде жюри было нелегко принимать решения, поскольку все проекты достойны победы.
«Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!» — подытожила главред «Агроинвестора».
Журнал «Агроинвестор», который стал учредителем одноименной премии, является ведущим СМИ агропромышленной отрасли, входящим в медиахолдинг 1MI. Генеральный информационный партнер премии «Агроинвестор года» — федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI.