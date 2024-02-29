Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2023» объявил имена победителей

В числе финалистов 2023 года 18 предприятий АПК и смежных сфер, среди которых есть как системообразующие компании, так и небольшие крестьянские хозяйства. Общее качество всех победителей — стремление к постоянному развитию на благо сельскохозяйственной отрасли России и ее обеспечение всем необходимым.