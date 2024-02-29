Омский суд наказал 64-летнего мужчину, который домогался до дочери своей жены

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Приговор мужчине вынес Горьковский районный суд. Омич признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в момент, когда потерпевшая находилась в беспомощном состоянии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Отмечается, что девочке, которая стала жертвой мужчины, было меньше 14 лет.
Суд установил, что потерпевшая была дочерью жены подсудимого, он домогался до нее на протяжении трех лет, при этом не применяя насилие.
Даже после задержания и начала судебного процесса, мужчина категорически отрицал свою вину, утверждая, что стал жертвой оговора. Несмотря на это, его вина была полностью доказана.
Суд приговорил омича в 13 годам лишения свободы и обязал его выплатить 500 000 рублей морального вредя потерпевшей. Приговор еще не вступил в законную силу.