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Омичи пожаловались на мужчину, который отстреливал собак из ружья

Омичи пожаловались на мужчину, который стрелял из ружья по бездомным собакам

29 февраля 2024, 09:50
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на мужчину, который отстреливал собак из ружья

Инцидент произошел на улице 20 лет РККА, его подробности рассказала одна из очевидиц.

Омичка рассказала о ситуации в паблике «Инцидент Омск». Женщина приехала на товарный склад, расположенный на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе, и стала свидетельницей пугающей картины. По ее словам, неизвестный мужчина начал отстреливать собак из ружья и вести себя неадекватно. Произошедшее омичка засняла на видео и выложила в соцсеть.

«Грузились сегодня товаром на базе ул. 20 Лет РККА, 303. Вышел неадекват и начал стрелять по собакам. Прошу не оставлять это без внимания. Весеннее обострение началось. Готов был на меня кидаться», — написала очевидица.

Однако позже она попросила удалить видео и отказалась от своих слов, объяснив, что не до конца разобралась в ситуации.

В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 рассказали, что по факту инцидента сейчас проводится проверка, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Собака#Отстрел#Анастасия Баянова
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