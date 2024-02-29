Омичи пожаловались на мужчину, который стрелял из ружья по бездомным собакам

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Омичка рассказала о ситуации в паблике «Инцидент Омск». Женщина приехала на товарный склад, расположенный на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе, и стала свидетельницей пугающей картины. По ее словам, неизвестный мужчина начал отстреливать собак из ружья и вести себя неадекватно. Произошедшее омичка засняла на видео и выложила в соцсеть.
«Грузились сегодня товаром на базе ул. 20 Лет РККА, 303. Вышел неадекват и начал стрелять по собакам. Прошу не оставлять это без внимания. Весеннее обострение началось. Готов был на меня кидаться», — написала очевидица.
Однако позже она попросила удалить видео и отказалась от своих слов, объяснив, что не до конца разобралась в ситуации.
В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 рассказали, что по факту инцидента сейчас проводится проверка, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.