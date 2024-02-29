Омичи пожаловались на мужчину, который стрелял из ружья по бездомным собакам

Омичка рассказала о ситуации в паблике «Инцидент Омск». Женщина приехала на товарный склад, расположенный на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе, и стала свидетельницей пугающей картины. По ее словам, неизвестный мужчина начал отстреливать собак из ружья и вести себя неадекватно. Произошедшее омичка засняла на видео и выложила в соцсеть.