Необычные вакансии в РФ: лесопатолог, коренщик и другие

На современном рынке вакансий нередко встречаются необычные предложения. Знакомы ли вы с такой должностью, как соматиполог? Или коренщик? Если нет, то вам стоит изучить нашу подборку.

Оказывается, коренщик — это сотрудник, который обрабатывает и пакует овощи. В этой работе ценятся чистота и скорость, а оценивается ежемесячный труд коренщика от 30 000 рублей и выше. Соматиполог — специалист в области определения взаимосвязи гормональной системы с его телосложением и качествами личности. Исходя из результатов обследования, соматиполог помогает определить призвание, цели и мечты человека. К его услугам прибегают в сфере HR и психологических центрах, пишет newia.ru. Тусовщик — это, как ни странно, тоже должность. Владельцы клубов нередко ищут людей, умеющих создавать в заведении атмосферу радости и развлекать большие компании. Такому сотруднику обычно выплачивают не менее 80 000 рублей в месяц. Лесопатолог — это диагност, который выявляет заболевания лесных деревьев и кустарников и назначает им лечение. Такие эксперты обычно зарабатывают от 90 тысяч рублей. Кавист — специалист в области элитного алкоголя — зарабатывает от 80 000 рублей плюс проценты. Чайный сомелье умеет вкусно готовить чай и эстетично его подавать. Таким работникам обычно выплачивают от 1800 до 3000 рублей за смену.