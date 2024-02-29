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Published Сегодня, 18:08

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Необычные вакансии в РФ: лесопатолог, коренщик и другие

Необычные вакансии в РФ: лесопатолог, коренщик и другие

29 февраля 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney
На современном рынке вакансий нередко встречаются необычные предложения. Знакомы ли вы с такой должностью, как соматиполог? Или коренщик? Если нет, то вам стоит изучить нашу подборку.

Оказывается, коренщик — это сотрудник, который обрабатывает и пакует овощи. В этой работе ценятся чистота и скорость, а оценивается ежемесячный труд коренщика от 30 000 рублей и выше.

Соматиполог — специалист в области определения взаимосвязи гормональной системы с его телосложением и качествами личности. Исходя из результатов обследования, соматиполог помогает определить призвание, цели и мечты человека. К его услугам прибегают в сфере HR и психологических центрах, пишет newia.ru.

Тусовщик — это, как ни странно, тоже должность. Владельцы клубов нередко ищут людей, умеющих создавать в заведении атмосферу радости и развлекать большие компании. Такому сотруднику обычно выплачивают не менее 80 000 рублей в месяц.

Лесопатолог — это диагност, который выявляет заболевания лесных деревьев и кустарников и назначает им лечение. Такие эксперты обычно зарабатывают от 90 тысяч рублей.

Кавист — специалист в области элитного алкоголя — зарабатывает от 80 000 рублей плюс проценты.

Чайный сомелье умеет вкусно готовить чай и эстетично его подавать. Таким работникам обычно выплачивают от 1800 до 3000 рублей за смену.

#Общество
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