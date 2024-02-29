Названы топ-5 самых популярных вопросов омичей о социальной акции «Выбирай Россию»

Вопрос 5: Могу ли я увеличить свои шансы на получение призов?

Ответ: Для увеличения шансов нужно принять участие в акции «Выбирай Россию» как можно раньше, уже 15 марта. Таким образом обладатель купона примет участие в определении победителей в каждом из 12 прямых эфиров 12 канала на протяжении всех трех дней акции. Даже если в первый день номер не станет выигрышным, то шанс на получение суперпризов сохранится в последующие дни.