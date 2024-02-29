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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

Названы топ-5 самых популярных вопросов омичей о социальной акции «Выбирай Россию»

Названы топ-5 самых популярных вопросов омичей о социальной акции «Выбирай Россию»

29 февраля 2024, 05:12
Фото: vibirayrussia
Организаторы акции ответили на самые популярные вопросы.

Вопрос 1: Какие будут подарки?
Ответ:
— 5 квартир на территории города Омска;
— 5 новых автомобилей;
— 5 лотов по 1 000 000 рублей;
— 363 лота по 100 000 рублей.

Вопрос 2: Как узнать, что я стал победителем?
Ответ: 15,16, 17 марта в рамках телемарафона 12 канала и на сайте vibirayrussia.ru

Вопрос 3: Где и как будут определять победителей?
Ответ: 15,16,17 марта 4 раза в день в прямом эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел будут определены победители. Ежедневно будет разыгрываться 121 лот по 100 тысяч рублей (по 3 лота на каждый муниципальный район Омской области и 25 лотов на город Омск). Выигравшие номера купонов удаляются из реестра.

Также в конце дня 15 и 16 марта между оставшимися в реестре номерами будут определены обладатели супер-подарков: квартиры, машины и одного миллиона рублей. 17 марта в конце дня между оставшимися в реестре номерами будут определены получатели трех квартир, трех машин и трех подарков по одному миллиону рублей.

Вопрос 4: Как стать участником акции «Выбирай Россию»?
Ответ: для участия нужно:
— быть жителем Омской области;
— достичь 18-летнего возраста;
— прийти в здание, где располагается избирательный участок, 15, 16 или 17 марта;
— получить купон у представителя организатора акции, заполнить его и получить отрывную часть купона с порядковым номером, который и будет принимать участие в розыгрыше.

Вопрос 5: Могу ли я увеличить свои шансы на получение призов?
Ответ: Для увеличения шансов нужно принять участие в акции «Выбирай Россию» как можно раньше, уже 15 марта. Таким образом обладатель купона примет участие в определении победителей в каждом из 12 прямых эфиров 12 канала на протяжении всех трех дней акции. Даже если в первый день номер не станет выигрышным, то шанс на получение суперпризов сохранится в последующие дни.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия — моя страна» с 22 января по 19 апреля и регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробнее можно узнать на сайте.

От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция
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#Омск#Омская область#Акция#Новости#Акции#Анастасия Баянова#Социальная акция
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