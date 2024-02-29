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Published Сегодня, 18:49

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Updated Сегодня, 18:50

Кто отвечает за неубранные сосульки и наледь на крыше в Самаре?

29 февраля 2024, 18:49
Предстоящая оттепель, помимо теплых весенних капель, также может привести к опасным явлениям, таким как сход снега и наледи с крыш. Очистка крыш обязана выполняться управляющими компаниями и ТСЖ.

Работы по очистке производятся за счет собственников жилья и включены в ежемесячную плату за содержание и текущий ремонт, пишет sovainfo.ru.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Самарской области, Евгений Федюкин, рассказал об этом в прямом эфире из Центра управления регионом. Призывая граждан быть более осторожными, он отметил, что не всегда и не везде управляющие компании и ТСЖ могут своевременно убрать снег и наледь с крыш. Поэтому во избежание травм гражданам следует быть бдительными и избегать задержек при выходе из подъездов. Он также предупредил о небезопасности ходить по отмосткам, так как там может обрушиться наледь. Рекомендуется быть осторожным и обращать внимание на наличие сосулек, двигаясь вдоль домов.

Евгений Федюкин отметил, что толщина снега на крыше не должна превышать 30 см. Более тяжелый снег может нанести ущерб кровле и повредить ее. Поэтому очистка территорий придомовых и крыш многоквартирных домов является приоритетной работой для Госжилинспекции. Инспекторы проверяют адреса, о которых сообщают граждане, а также осуществляют самостоятельные обходы территорий.

С начала зимнего сезона, когда начались снегопады, инспекторы обследовали 2 400 домов. В 10% случаев были выявлены нарушения. Непредусмотрительные управляющие компании и ТСЖ получили предупреждения от Госжилинспекции и очистили крыши.

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