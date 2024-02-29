Кто отвечает за неубранные сосульки и наледь на крыше в Самаре?

Заместитель руководителя Госжилинспекции Самарской области, Евгений Федюкин, рассказал об этом в прямом эфире из Центра управления регионом. Призывая граждан быть более осторожными, он отметил, что не всегда и не везде управляющие компании и ТСЖ могут своевременно убрать снег и наледь с крыш. Поэтому во избежание травм гражданам следует быть бдительными и избегать задержек при выходе из подъездов. Он также предупредил о небезопасности ходить по отмосткам, так как там может обрушиться наледь. Рекомендуется быть осторожным и обращать внимание на наличие сосулек, двигаясь вдоль домов.