Эксперты напомнили о важности лечения ОРВИ

Доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ. Он также отметил, что с острыми респираторными инфекциями связаны ежегодно миллионы смертей в мире. Врач подчеркнул важность профилактики противовирусными и иммуномодулирующими средствами. Он также выделил группы риска, к которым относятся беременные женщины, дети до шести лет, пациенты с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет.