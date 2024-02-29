Эксперты напомнили о важности лечения ОРВИ

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Каждый год свыше 30 миллионов россиян болеют ОРВИ.
В этом году, помимо микоплазменной пневмонии, распространение получил вирус гриппа, а также случаи суперинфекции, когда люди заражались несколькими инфекциями одновременно. ОРВИ стали более частыми, особенно в больших городах. Об этом говорили эксперты в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты».
Доктор медицинских наук Марина Савенкова отметила, что около 90% всех инфекционных заболеваний приходится на ОРВИ. При этом более 70% случаев заболевания относятся к детям до 17 лет. Ежегодно ОРВИ переносят более 20% населения России. Эпидемия гриппа и ОРВИ в России наносит значительный экономический ущерб. Он составляет около 80% от общих потерь, вызванных инфекционными болезнями.
Доктор медицинских наук Андрей Шульженко подчеркнул важность иммунитета в борьбе с вирусными заболеваниями. Он рассказал о том, как клетка организма реагирует на попадание вируса и почему выработка интерферонов является важным аспектом защиты организма. Врач также отметил, что есть более 200 видов респираторных вирусов, которые вызывают сходные заболевания. Поэтому специалисту без специальных лабораторных исследований сложно определить тип возбудителя заболевания. В таких случаях имеет смысл использовать универсальные противовирусные препараты.
Доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил об опасности самолечения при гриппе и ОРВИ. Он также отметил, что с острыми респираторными инфекциями связаны ежегодно миллионы смертей в мире. Врач подчеркнул важность профилактики противовирусными и иммуномодулирующими средствами. Он также выделил группы риска, к которым относятся беременные женщины, дети до шести лет, пациенты с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет.
Савенкова также отметила, что дети до трех лет являются особо уязвимой группой для респираторных инфекций из-за незрелого иммунитета. Она подчеркнула важность применения интерферонов и индукторов ИФН для поддержания иммунитета ребенка в период заболевания.
По результатам опроса компании OMI, большинство респондентов следуют рекомендациям медицинских специалистов при симптомах гриппа и ОРВИ. Они предпочитают противовирусные препараты для лечения респираторных заболеваний, особенно если болеют дети, которые более подвержены осложнениям.
Гости студии резюмировали, что грипп и ОРВИ необходимо лечить, учитывая потенциальные осложнения, которые они могут вызвать. Многие пациенты предпочитают самолечение, однако это опасно.