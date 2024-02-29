Для Омска закупят люки, крышки колодцев и дождеприемники на 4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске планирует закупить люки, крышки колодцев и дождеприемники. Заявка появилась на сайте государственных закупок. На эти цели выделяют сумму до 4,157 млн рублей.
Предложения от поставщиков принимают до 5 марта. В мэрии Городу55 рассказали, что чугунные изделия будут использоваться для текущего ремонта.
Согласно проекту контракта, товар необходимо доставить в течение 40 дней с момента подписания договора. Всего закупят 150 дождеприемников для ливневых канализаций, 30 люков и 10 крышек.
Ранее читатели Города55 пожаловались на разбитый люк рядом администрацией Ленинского округа. В мэрии отреагировали на замечание и крышку колодца заменили.