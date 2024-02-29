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Директору лесхоза в Омской области вынесли приговор за незаконную рубку деревьев

Директор лесхоза в Омской области попал под суд за незаконную вырубку сотен деревьев

29 февраля 2024, 11:44
Фото: 1MI

Директору лесхоза в Омской области вынесли приговор за незаконную рубку деревьев

Мужчина знал, что рубить можно только погибшие деревья, но нарушит это правило и причинил лесному фонду миллионный ущерб.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд смог признать директора Черлакского лесхоза виновным незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Суд установил, что мужчина вырубил более 400 живых деревьев, хотя знал, что в районе разрешена рубка только погибшего леса. Такие действия подсудимого причинили ущерб лесному фонду на 1 805 000 рублей. Чтобы возместить сумму, два автомобиля и ружье директора лесхоза конфисковал суд.

В региональной прокуратуре добавили, что руководитель так и не признал вину в произошедшем. В результате суд приговорил его к 2 годам условного заключения. По данным сервиса Руспрофайл, директором Черлакского лесхоза с 2019 года является Дмитрий Жевнодей.

Расплата. В Омской области у мужчины забрали миллион за незаконную вырубку леса
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#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Вырубка деревье#Новости#Вырубка#Незаконная вырубка#Вырубки деревьев#Анастасия Баянова
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