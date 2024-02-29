Директор лесхоза в Омской области попал под суд за незаконную вырубку сотен деревьев

В региональной прокуратуре добавили, что руководитель так и не признал вину в произошедшем. В результате суд приговорил его к 2 годам условного заключения. По данным сервиса Руспрофайл, директором Черлакского лесхоза с 2019 года является Дмитрий Жевнодей.