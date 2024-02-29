Директор лесхоза в Омской области попал под суд за незаконную вырубку сотен деревьев

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд смог признать директора Черлакского лесхоза виновным незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Суд установил, что мужчина вырубил более 400 живых деревьев, хотя знал, что в районе разрешена рубка только погибшего леса. Такие действия подсудимого причинили ущерб лесному фонду на 1 805 000 рублей. Чтобы возместить сумму, два автомобиля и ружье директора лесхоза конфисковал суд.
В региональной прокуратуре добавили, что руководитель так и не признал вину в произошедшем. В результате суд приговорил его к 2 годам условного заключения. По данным сервиса Руспрофайл, директором Черлакского лесхоза с 2019 года является Дмитрий Жевнодей.