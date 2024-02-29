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Депутат Лантратова: выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

29 февраля 2024, 18:25
Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, в интервью RT выразила надежду на то, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году.

Она отметила, что порядок проведения ЕГЭ определяется указом Минпросвещения и изменение закона не требуется. Однако, если такое решение будет принято, можно внести дополнение к закону, например, добавить пункт 7.1 в статье 59. Вместе с тем, Лантратова лично не видит необходимости в таких изменениях, пишет RT.

Депутат выразила мнение о том, что возможность пересдачи ЕГЭ весьма актуальна и даже предложила разрешить пересдачу нескольких предметов. Однако, перед этим необходимо проверить организационные возможности и начать с небольшого числа предметов.

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