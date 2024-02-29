Депутат Лантратова: выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Она отметила, что порядок проведения ЕГЭ определяется указом Минпросвещения и изменение закона не требуется. Однако, если такое решение будет принято, можно внести дополнение к закону, например, добавить пункт 7.1 в статье 59. Вместе с тем, Лантратова лично не видит необходимости в таких изменениях, пишет RT.
Депутат выразила мнение о том, что возможность пересдачи ЕГЭ весьма актуальна и даже предложила разрешить пересдачу нескольких предметов. Однако, перед этим необходимо проверить организационные возможности и начать с небольшого числа предметов.