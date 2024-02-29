Депутат Лантратова: выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

Она отметила, что порядок проведения ЕГЭ определяется указом Минпросвещения и изменение закона не требуется. Однако, если такое решение будет принято, можно внести дополнение к закону, например, добавить пункт 7.1 в статье 59. Вместе с тем, Лантратова лично не видит необходимости в таких изменениях, пишет RT.