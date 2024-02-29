Больше миллиона. В Омске инженер получил срок за взятку при реставрации собора

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В Октябрьском райсуде состоялось заседание по уголовному делу (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ведущего инженера отдела технадзора предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Он специализировался на объектах культурного наследия. По версии следствия, инженер получил крупную взятку. Сумма составила 1,2 млн рублей.
За вознаграждение он выполнил определенные действия, которые мог сделать, используя служебное положение. Инженер потребовал от руководителя одной из строительной компании деньги в ноябре 2022 года. Бизнесмен реставрировал по госконтракту Казачий Никольский Собор. Специалист предложил за получение взятки безоговорочный прием его работ. Через месяц инженера задержали, когда он получал первую часть взятки (500 тыс рублей).
Его отправили в тюрьму на пять лет и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки (2,4 млн рублей), рассказали в райсуде. Кроме того, инженеру запретили на три года работать в качестве руководителя в сфере технадзора, связанной со строительно-монтажной отраслью. Подсудимого взяли под стражу в зале суда после приговора.