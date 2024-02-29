Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

иллюстрация

Больше миллиона. В Омске инженер получил срок за взятку при реставрации собора

29 февраля 2024, 09:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске вынесли приговор инженеру, принявшему взятку при реставрации собора

Работнику также назначили штраф и запретили устраиваться в определенную отрасль.

В Октябрьском райсуде состоялось заседание по уголовному делу (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ведущего инженера отдела технадзора предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Он специализировался на объектах культурного наследия. По версии следствия, инженер получил крупную взятку. Сумма составила 1,2 млн рублей.

За вознаграждение он выполнил определенные действия, которые мог сделать, используя служебное положение. Инженер потребовал от руководителя одной из строительной компании деньги в ноябре 2022 года. Бизнесмен реставрировал по госконтракту Казачий Никольский Собор. Специалист предложил за получение взятки безоговорочный прием его работ. Через месяц инженера задержали, когда он получал первую часть взятки (500 тыс рублей).

Его отправили в тюрьму на пять лет и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки (2,4 млн рублей), рассказали в райсуде. Кроме того, инженеру запретили на три года работать в качестве руководителя в сфере технадзора, связанной со строительно-монтажной отраслью. Подсудимого взяли под стражу в зале суда после приговора.

В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Узнать подробнее
Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Строительство#Уголовное дело#Взятка#Новости#Реставрация#Алина Ясинская
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года
Сегодня, 10:11
В Омской области назначили министра экономического развития
Сегодня, 09:54
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Сегодня, 04:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48