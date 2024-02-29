Больше миллиона. В Омске инженер получил срок за взятку при реставрации собора

Его отправили в тюрьму на пять лет и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки (2,4 млн рублей), рассказали в райсуде. Кроме того, инженеру запретили на три года работать в качестве руководителя в сфере технадзора, связанной со строительно-монтажной отраслью. Подсудимого взяли под стражу в зале суда после приговора.