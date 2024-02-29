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Published Сегодня, 16:47

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Updated Сегодня, 16:50

Активисты из Нидерландов создали петицию против отправки войск на Украину

29 февраля 2024, 16:47
Правая политическая партия FvD («Форум за демократию») из Нидерландов создала петицию, в которой призывает не отправлять солдат на Украину.

Ранее генерал Онно Эйхельсхайм, руководитель штаба обороны Вооруженных Сил Нидерландов, заявил, что пока еще рано говорить о направлении военных в зону конфликта. Он добавил, что нужно оставить все возможности открытыми для помощи Украине. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Вечером 28 февраля партия Форум за демократию разместила на своем веб-сайте петицию, призывая предотвратить отправку нидерландских военных на Украину.

Активисты утверждают, что это необходимо сделать «в любом случае», так как нельзя допустить гибели голландских солдат в войне против России.

Более 10 тысяч человек уже подписали эту петицию.

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