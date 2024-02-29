Активисты из Нидерландов создали петицию против отправки войск на Украину

Ранее генерал Онно Эйхельсхайм, руководитель штаба обороны Вооруженных Сил Нидерландов, заявил, что пока еще рано говорить о направлении военных в зону конфликта. Он добавил, что нужно оставить все возможности открытыми для помощи Украине. Об этом пишет RuNews24.Ru.