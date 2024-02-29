Активисты из Нидерландов создали петицию против отправки войск на Украину

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Ранее генерал Онно Эйхельсхайм, руководитель штаба обороны Вооруженных Сил Нидерландов, заявил, что пока еще рано говорить о направлении военных в зону конфликта. Он добавил, что нужно оставить все возможности открытыми для помощи Украине. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Вечером 28 февраля партия Форум за демократию разместила на своем веб-сайте петицию, призывая предотвратить отправку нидерландских военных на Украину.
Активисты утверждают, что это необходимо сделать «в любом случае», так как нельзя допустить гибели голландских солдат в войне против России.
Более 10 тысяч человек уже подписали эту петицию.